¿Eres capaz de ver una segunda jirafa en la imagen?

Si buscas entretenerte o tienes tiempo libre y no sabes que hacer con él, un reto viral puede ser una gran opción y, además, pondrás a prueba tus habilidades. Estos tipos de retos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que concentrarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En el test visual que te mostramos a continuación, apreciarás una ilustración que fue creada para desafiar tus habilidades de observación. Mira con mucha atención cada detalle, examina los patrones y busca diferencias sutiles en las formas y colores. Hay una jirafa adicional y solo las personas que tengan una vista aguda y una mente perspicaz la encontrarán en el tiempo establecido.

El tiempo jugará en tu contra, porque la idea es encontrar lo que buscas en solo 5 segundos. Sin embargo, no subestimes tu capacidad para encontrar la jirafa oculta. Mantén la calma, enfoca tu atención y confía en tus instintos mientras participas en este desafío visual.

Empieza el reto

En la imagen de abajo, se puede apreciar una jirafa de pie en un entorno que parece ser las afueras de una ciudad. A primera vista, solo se puede ver una, pero en realidad hay dos presentes en este intrigante rompecabezas visual. Tu misión es encontrar la otra en un tiempo limitado de 5 segundos.

Según dicen los expertos, solo aquellos con una vista aguda serán capaces de percibir su presencia. Es hora de poner a prueba tus habilidades visuales. Ajusta el temporizador a 5 segundos y comienza el desafío. Una vez que el tiempo se haya agotado, desplázate hacia abajo para revelar la solución.

¿Logras ver la segunda jirafa?

El desafío planteado en este rompecabezas visual consistía en encontrar la ubicación de la segunda jirafa oculta en alguna parte de esta imagen.

Si lograste detectar al animal en el tiempo establecido, ¡enhorabuena! Tus ojos demuestran una agudeza excepcional. No obstante, si no pudiste resolver este enigma de la prueba ocular, no te preocupes, ahora revelaré la solución. La segunda ‘jirafa’ estaba en el cuello de la primera, escrita en inglés ‘giraffe’.

Solución al test visual