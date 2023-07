¿Lucero Mijares no convence? el detalle por el que están siendo criticada (y no es su look)

Lucerito Mijares está viviendo su mejor momento y es que finalmente hizo realidad su sueño de protagonizar una obra musical. Bajo la producción de Juan Torres, la joven de 18 años encabeza la puesta en escena El Mago, una adaptación de The Wiz: The Super Soul Musical Wonderful Wizard of Oz que marca su gran debut en teatro.

Si bien ya ha participado en otras puestas como La jaula de las locas, así como en los conciertos de sus padres en el Auditorio Nacional y otras presentaciones, ésta es la primera vez que tiene un estelar.

Lucerito Mijares La hija de Lucero y Mijares hio su debut en teatro (Instagram)

La hija menor de Lucero y Mijares siempre ha demostrado su gran talento lo que la ha llevado a tener su propio séquito de fans.

Desde que se anunció el estreno de la obra, ella ha compartido en sus redes sociales el proceso, entre los ensayos, sus alegrías y miedos, dejando ver que está lista para abrirse paso a lo grande en la industria del entretenimiento.

Eso sí, tras el debut de ‘El mago’ en el Teatro Hidalgo, en redes sociales han circulado videos por los que Lucerito ha sido criticada y ésta vez no ha sido por su físico como en el pasado.

Lucerito Mijares Hija de Lucero y Mijares cambió su look (Instagram)

“Se nota el nerviosismo, le falta mucha expresión corporal”; “le falta mejorar postura, urge que tome clases”; “talento le sobra pero le falta mucho”; “Judy Garland se volvería a morir de ver lo que está haciendo esta niña”; “Mejoró su look pero ahora le falta mejorar su postura”; “Lolita Cortés le daría algo de ver la torpez con la que se mueve en el escenario”; “tener buena voz no basta, necesita aprender a dominar los nervios”; “Le ganan los nervios, así no luce en el escenario”, se lee.

Por supuesto varios internautas salieron en su defensa: “Esta niña desborda talento. Está comenzando, obviamente va a ir puliendo muchas cosas y será hasta mejor que sus padres”; “Ella tiene mucho talento, llegará lejos digan lo que digan”; “los que critican ya quisieran tener una pizca del talento que ella tiene”, expresaron.

Lucero Mijares no tiene tiempo para las críticas destructivas

Con la fama han llegado los haters, quienes parecen estar listos para atacarla en cada oportunidad. Lucerito ha sido criticada en varias ocasiones por su aspecto pero ella siempre ha defendido que no importa lo que digan, no está enfocada en quienes sólo hacen críticas destructivas.

Lucerito La hija de Lucero y Mijares ha probado tener un gran talento

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito en una entrevista para DelaRosaTV en YouTube.

“Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que comenta cosas que no sirven absolutamente de nada. Pienso que está feo que se comenten cosas sobre alguna persona”, aseveró.