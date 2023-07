Qué piensa Nodal de los sexys looks de Cazzu en su embarazo por los que la llaman “vulgar”: esto le dice

Nodal y Cazzu La cantante es criticada por sus looks sexys pero Nodal la defiende (@cazzu / @nodal/Instagram)

Cazzu es una de las cantantes más famosas de los últimos tiempos que ha roto estereotipos sobre cómo debe lucir una embarazada.

Y es que la joven argentina de 29 años ha seguido a su estilo fiel sexy durante su embarazo y ha mostrado su pancita en looks modernos con tops, bikinis, y minifaldas.

Recientemente, la cantante posó en topless para Playboy México y calló a todos quienes la critican por vestirse asi y hasta la llaman “vulgar”.

“Soporten.. son ilusos si piensan que yo no se lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mi no”, fueron algunas de las palabras con las que la cantante calló a quienes la critican.

Qué piensa Nodal del estilo sexy de Cazzu en el embarazo por el que la critican tanto

Durante entrevista a la revista Playboy, Cazzu habló sobre Nodal y cómo la ha apoyado en estos momentos de su vida, en el embarazo.

“Bien, feliz…la verdad que in love”, dijo y además detalló qué piensa él sobre los looks sexys y atrevidos que usa y con los que muestra su pancita, sorprendiendo a todos.

“Su apoyo es muy bonito y gratificante. Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva la autoestima” , dijo la cantante, callando a quienes dicen que él debería estar avergonzado de ella.

El cantante le ha comentado algunos de los sexys looks que publica en su Instagram como “Uuuuy mamiii🫦”, dejando claro que la apoya y a él le encanta cómo viste y es lo único que importa, que a ella le guste y su pareja la apoye.