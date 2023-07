Las caras de Shakira en los desfiles y que indicarían que “la moda no es lo suyo”

Una vez más Shakira se adueña de todas las miradas y esta vez lo hace a través de su impactante atuendo que lució durante la celebración de la semana de la moda en París.

Aquí, la colombiana dejó ver que está dispuesta a seguir lanzando indirectas muy directas a Piqué y a su novia Clara Chía, pues en esta oportunidad lució una gabardina blanca de alta costura en el que destacaba un enorme ‘No’ que llamaba a la inclusión y rechaza a los infieles como su ex.

Y no solo eso, se le pudo ver en otros desfiles importantes como el de Fendi, donde también fue invitada junto a otras celebridades como Camila Cabello, con quien al parecer esta desarrollando una cercanía amistosa.

Pero un detalle que sus seguidores no pudieron dejar pasar, fue la manera en que la colombiana miraba y se expresaba frente a las pasarelas y los modelos que ella veía.

Esto llevó a que muchos cibernautas dudaran de la intención verdadera de Shakira al estar presente en esos eventos, y muchos afirman que simplemente fue “porque su equipo la obligó a ir”.

Las caras de Shakira en los desfiles pusieron a pensar a sus fans que creen que ella ‘fue por obligación a esos eventos’

Cuando las redes sociales sacaron a la luz varios videos de como se comportaba la colombiana durante las pasarelas de los desfiles a los que asistió, en cambio no se le ve tan feliz como en otros momentos.

Además, en varias tomas se le puede ver cara de confusión, o de no entender que es lo que sus ojos están viendo.

Y es que no es para menos, es bien sabido que a Shakira poco le interesa la moda, y en su vestimenta diaria lo demuestra, y su estilo suele ser duramente criticado justamente por lo “desaliñado” que luce.

A la pobre Shak la pusieron a fingir que le interesa la moda XD pic.twitter.com/5I0uvx0gMG — Fran 𓅪 (@francylorena) July 6, 2023

“Pues yo también fingiría, con tal de conoces estrellas y entrelazas lazos de amistad, hay es donde se construyen relaciones publicas que a futuro son dinero”, “Que no haya asistido a eventos así no quiere decir lo contrario. La moda es como ir a un museo de pinturas y esculturas, vas te sientas, observas y críticas según tus gustos.”, “Siempre le ha gustado. Todas sus prendas son de diseñador. Lo que no le gusta son los diseños escandalosos”, fueron algunos de los comentarios que hicieron.