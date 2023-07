El polémico mensaje de Tekashi 6ix9ine contra Anuel AA para defender a Yailín

Ahora que se rumora que Tekashi 6ix9ine está en una relación con Yailín, el rapero ha tenido enfrentamientos con Anuel AA, pues el reguetonero ha reaccionado de forma negativa.

Por medio de redes sociales llamó la atención que los cantantes tuvieron un pleito, y aquí te contamos qué pasó.

Los problemas de Yailín y Anuel

Recordemos que el artista y Yailín se convirtieron en padres de la pequeña Cattleya, quien nació meses después de que ellos anunciaron su separación.

Anuel estuvo presente en el parto de la influencer, y compartió el momento en redes sociales, asegurando que fue algo muy especial para él.

Luego de una semanas, Yailín reveló que había pedido el divorcio al reguetonero, pero que los abogados de él no había tomado acciones legales.

Tras un comunicado que la influencer publicó, los representante de Anuel comenzaron el proceso.

Este fue el momento en el que Anuel AA y Yailín se casaron.

Anuel AA compartió una foto de su hija

Por medio de redes sociales, el artista publicó una foto de su hija Cattleya, dejando ver el rostro de la bebé, lo que generó diversos comentarios, pues su expareja había sido muy cuidadosa en no compartir este aspecto de su vida.

A pesar de que el cantante manifestó su felicidad por esta nueva paternidad, varios fans le reclamaron por vulnerar la identidad de la menor.

Tekashi 6ix9ine salió a la defensa y envió un mensaje contra el reguetonero, asegurando que él no había procurado a su hija desde su nacimiento.

‘’Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailín no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa...pa’l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco’', escribió el rapero.