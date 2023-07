No es por Yailin: la verdadera razón de la enemistad de Anuel con Tekashi

Anuel AA se ha ganado unos cuantos enemigos en el camino de su carrera profesional por su controversial personalidad y uno de ellos ha sido Tekashi 6ix9ine, quien ahora ha sido vinculado sentimentalmente con Yailin, la más viral, ex esposa del reguetonero.

Recientemente, el rapero expuso de la peor manera la paternidad del boricua al rechazar que expusiera la foto de su hija Cattleya en redes sociales, pese a que Yailin, se ha negado a hacerlo para resguardar su privacidad.

Aunque muchos han asociado su enemistad por la presunta relación de Tekashi con Yailin, lo cierto es que los artistas son enemigos desde hace unos años atrás, aunque esto la relación con la dominicana ha aumentado la disputa que podría traer más enfrentamientos los siguientes meses.

La verdadera razón de la enemistad de Tekashi con Anuel

La rivaldiad entre Anuel y Tekashi nació en 2018 cuando ambos iniciaban sus carreras como cantantes y colaboraron con los temas ‘Bebé’ y ‘La mala’, los cuales ayudaron a que establecieran una amistad cercana, incluso, se llamaban entre ellos como “hermanos”, pero un año después el panorama cambió radicalemte.

Tekashi fue encarcelado al ser acusado de nueve cargos por delitos vinculados con el crimen organizado. por lo que fue sentenciado a dos años de prisión pero gracias a que colaboró con la justicia al exponer a los otros involucrados en la banda delictiva, su sentencia se redujo a 13 meses.

En medio de la prisión Anuel criticó al que llamaba “hermano” y consideró sus acciones como inadecuadas, por lo que no podía apoyarlo e incluso aseguró que no habían vuelto a conversar.

“Le tengo cariño. Solo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de… No puedo apoyar eso”, sentenció.

Sin embargo, al salir Tekashi de prisión aseguró que todo ese tiempo estuvieron en contacto e incluso hablaban de volver a trabajar juntos, por lo que se sintió utilizado por su ex amigo para impulsar su música.

“Es mi hermano, te lo juro […] No entiendo, él es hermano mío nosotros somos así (unidos) y tú me das la espalda cuando yo te necesito más, eso me dolió en el corazón… Hablé con Anuel cuando yo estaba en la cárcel, todo el tiempo, él creyó que yo estaba ‘choteando’...”, aclaró.

De igual manera, expuso como lo ayudó a aumentar sus ventas al enviarle todos sus fans para que lo apoyaran pero finalmente menciona que lo “usó”.

Desde ese momentos ambos protagonizaron distintas indirectas en redes sociales lo que aumentó su distanciamiento, por lo que la relación de Yailin con Tekashi habría aumentado las tensiones entre ambos.