No todo es color rosa para Margot Robbie: la señalan de “vulgar” y ahora prohiben su película

Desde que Margot Robbie fue anunciada como protagonista de Barbie, es imposible no imaginar a alguien más perfecta que ella para el papel. Y mientras que la gira promocional avanza, la actriz sigue conquistando corazones excepto el de algunos internautas que la han señalado de “vulgar”.

Margot Robbie demostró ser la reina del estilo Barbie en la gira de prensa de la película |

Si bien desde un principio se advirtió que la cinta sería una propuesta diferente y más profunda de la clásica muñeca, algunos consideran que está “rompiendo” con la imagen “inocente” con las que muchas niñas crecieron. Internautas de hecho no perdonan la advertencia que reza que tendrá “lenguaje sugerente”, razón por la que no está dirigida a un público infantil.

En una entrevista con Harper’s Bazaar para diciembre de 2018/enero de 2019, Margot habló sobre la importancia de romper estereotipos: “No quería elegir otro guión en el que yo fuera la esposa o la novia, solo un catalizador para la historia masculina. Eso no era inspirador”.

Margot Robbie El estilo de la protagonista de Barbie la película sorprende (Alberto E. Rodriguez/Getty)

La película de ‘Barbie’ fue prohibida en algunos países

La tan esperada película de Barbie de Warner Bros no será el estreno del año en algunos países como Vietnam, donde la proyección ya fue prohibida. ¿La razón? Una escena que muestra un mapa que muestra el territorio reclamado unilateralmente por China en el Mar de China Meridional, según informaron medios estatales.

La “línea de nueve guiones” en forma de U se usa en los mapas chinos para ilustrar sus reclamos sobre muchas áreas del Mar de China Meridional, incluidas áreas que Vietnam considera parte de su plataforma continental, donde ha otorgado concesiones petroleras.

“No otorgamos licencia para que la película estadounidense ‘Barbie’ se estrene en Vietnam porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve guiones”, dijo Vi Kien Thanh, jefe del Departamento de Cine, un organismo gubernamental a cargo de otorgar licencias y censurando películas extranjeras, dijo al diario Tuoi Tre.

Margot Robbie estuvo a punto de rechazar ser Barbie

Barbie Margot Robbie está lista para protagonizar la película del año (Instagram, WB Pictures)

En una entrevista reciente con la revista Time, la actriz explicó que no quería presentar una imagen única de “lo que es Barbie” ni dictar “a lo que las mujeres deberían aspirar a ser y verse”. Por ello, se unió a la directora Greta Gerwig para asegurarse de que el CEO de Mattel, Ynon Kreiz reconociera y entendiera la importancia de la diversidad en el universo de la muñeca.

“En esa primera reunión, convencimos a Ynon de que vamos a honrar el legado de su marca, pero si no reconocemos ciertas cosas, si no lo decimos, alguien más lo dirá”, dijo. “Así que también podría ser parte de esa conversación”. Agregó: “Si (Mattel) no hubiera hecho ese cambio para tener una multiplicidad de Barbies, no creo que hubiera querido intentar hacer una película de Barbie.