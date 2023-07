¡Bella! Así lucía Delary Stoffers, Miss Ecuador, cuando tenía 17 años

Ecuador ya tiene una nueva representante para el Miss Universo que se realizará en El Salvador, se trata de Delary Stoffers, una bella joven guayaquileña de 23 años. Delary se llevó la corona este sábado, 1 de julio, en el certamen que se realizó en Santo Domingo.

En su perfil de Instagram, ha publicado varias fotos en su faceta de modelo, ya que es amante de las pasarelas desde muy joven. Con imágenes de 2017, cuando tenía 17 años se la ve desfilando y en sesiones fotográficas. Sin duda, una belleza natural desde adolescente que hace brillar a la actual Miss Ecuador.

Incluso en su colegio participaba en los reinados internos como lo ha publicado en la red social.

Delary Stoffers, Miss Ecuador, cuando tenía 17 años (Instagram Delary Stoffers)

La joven es estudiante de Administración de Empresas y activista en defensa de los derechos de los animales. En redes se ha viralizado el momento de su respuesta en el concurso cuando le preguntaron, “¿De qué te arrepientes en tu vida? La respuesta nada no es aceptada”.

“Cada proceso que he pasado, bien y mal, me ha hecho la mujer que soy ahora. Me arrepentiría de cualquier dolor que le haya causado a otra persona, desde la inocencia”, fue la respuesta de Stoffers.

Delary Stoffers en los reinados

El Miss Ecuador no ha sido su único certamen de belleza. En 2020 fue la Reina del Carnaval en Crucita, Manabí. Después participó como Señorita Guayas, resultando ganadora.

Delary Stoffers en 2020

En el mismo año representó a Guayas en el Concurso Nacional De La Belleza donde se destacó en las prueba Top Model y Fan Vote ganando el tercer lugar.