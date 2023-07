“Soy alérgica a mi novio”: los raros síntomas que ha experimentado una joven al estar con su pareja

Una joven aseguró que padece de síntomas raros al estar junto a su novio, por lo que señaló que es alérgica a su compañía. Se trata de la historia de Virginia Nault, quien experimenta picazón, enrojecimiento de piel y ojos llorosos, desde que ha estado alado de su pareja desde diciembre del año pasado.

La estadounidense de 22 años trata de buscar la respuesta por medio de la medicina y expertos de la salud, pese a que los internautas le señalaron que sus síntomas podrían representar una prueba de infidelidad.

“Cuando la gente dice que mi novio me engaña, es una de esas cosas que me produce risa. Al final del día, no me conocen, no lo conocen a él y no conocen nuestra relación”, dijo al diario norteamericano New York Post.

En un principio ella no relacionó todos lo que le estaba sucediendo con estar cerca a su pareja. Sin embargo, después de estar varias horas con él, la picazón y las erupciones surgían.

Virginia Nault, nativa de Massachusetts, afirma que es alérgica a su novio porque le salen erupciones cada vez que están juntos; sin embargo, los trolls afirman que es una señal de infidelidad. Imagen: New York Post

“He tenido alergias durante los seis meses completos, pero al principio no nos dimos cuenta. Pensamos que era una alergia estacional al azar”, señaló.

Tratando de buscar una explicación lógica para lo que sucedía con las reacciones dermatológicas de Virginia, creyeron que la respuesta estaba en el jabón, champú y otros elementos de aseo. Pese a que los cambió, los resultados fueron los mismos.

Esto le dijeron los médicos

Los especialistas de la salud han catalogado a las reacciones como “estresantes”. Frente a esto, la joven ha optado por reírse y esperar a un análisis más profundo ejecutado por los especialistas.

“Me harán una prueba ambiental y otra prueba de productos e ingredientes. Tengo que decir que ya hemos reducido el campo: sabemos que no es por el champú, ni el detergente o acondicionador”, sentenció tras primeros análisis de los médicos.