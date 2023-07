Bajar de peso puede ser una tarea complicada para muchas personas, esto puede suceder por múltiples factores los cuáles impidan conseguir tu cuerpo soñado. Ante esto, un actor de West Hollywood proporcionó una serie de pasos los cuáles debes seguir con tal de poder bajar tu índice de grasa corporal en tan solo seis semanas.

[ ¿Bajar de peso solo comiendo hamburguesas? Este hombre afirma que sí es posible ]

Esta dieta de seis semanas es la que debes seguir con tal de lograr tu cuerpo soñado en estas vacaciones Metro Ecuador

Lo que se debe hacer es seguir una dieta estricta basada en la reducción de carbohidratos y el aumento de la proteína. También se debe priorizar el ejercicio físico con tal de quemar calorías mientras se gana músculo, algo primordial para muchas personas.

El actor cuenta que en seis semanas perdió más de dos kilos y bajó su grasa corporal a poco más del 10%, lo que le brindó un aspecto más definido. “Me sorprendió la cantidad de músculo que gané”, dice. “No creía que pudiera adelgazar y ganar músculo como lo hice”. Ahora está ganando masa muscular, sobre todo en las piernas.

Para él, la transformación consistió en la disciplina y la constancia. “Comprométete a fondo con lo que quieres conseguir”, afirma. “La rendición de cuentas te mantendrá con los pies en la tierra al principio, ayudándote a dar forma a un nuevo hábito”.

[ Las posturas del sexo que permiten bajar de peso ]

A pesar de hacer ejercicio pueda ser bastante complicado para muchas personas. La mayoría de expertos en esfuerzo físico recomiendan empezar en casa con tal de familiarizarse a la quema de calorías. El actor cuenta que al inicio de su carrera se dedicaba al gimnasio pero tuvo que dejarlo para concentrarse en otras actividades.

Al ver que estaba aumentando unos kilogramos decidió entrenar de nuevo pero su cuerpo no reaccionó de la mejor manera: “Empecé a preocuparme de verdad por si tenía algún problema de salud, pero no me atrevía a hacérmelo mirar”, dice.

Al cansarse de encontrarse en esa situación, decidió hacerse revisar con su médico de confianza el cuál le indicó que se encontraba bien, solo debía acostumbrar su cuerpo de nuevo al ejercicio.