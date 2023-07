Carolina Jaume dice que autoridades le llamaron para obligarla a eliminar un video

Carolina Jaume había publicado un video de ella con un grupo de militares con en un evento lo que provocó varios comentarios negativos. En un primer momento aclaró que los uniformados no le estaban dando seguridad a ella, sino que estaban controlando un evento masivo en Potovelo, en la Provincia de El Oro.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí y con solo 10 horas de publicación del video, varias autoridades se contactaron con la presentadora de “Los Hackers de la farándula” para que lo baje y aunque ella se negó en varias ocasiones, al final lo hizo porque ya hubo “tonos amenazantes”.

“Ayer que llegué de Portovelo me quede dormida y el celular vibraba. Contesto era un coronel muy importante de la milicia (no voy a decir el nombre). Me dice, “señorita, por favor debe borrar el video que sale con los militares con la canción Ganster”. Y yo así por qué. Dice “por qué nos está trayendo bastantes problemas y es una obligación, debe borrar””, fue la primera llamada que cuenta Jaume.

La famosa se negó a hacerlo porque para ella no tenía nada de malo. “Ellos estaban en el lugar y yo me puse a grabar y a caminar, ellos estaban dando seguridad en un evento masivo”.

Después cuenta que su comadre le dijo que un ministro (no dio nombres) la estaba llamando porque tiene que borrar el video, ya que estaban recibiendo duras críticas y era “grave”.

“Qué gravedad tiene caminar en un evento masivo. Ellos no me estaban dando seguridad de ningún tipo. Ellos se afilaron, yo caminé y le dije chicos pueden caminar atrás mío”. Carolina insistió en que no lo borraría.

Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí, un alto cargo de la milicia se volvió a comunicar con ella. “Ya en tono amenazante que ya lo tuve que borrar. Yo solo me pregunto y me da consternación, no es culpa de los que estaban ahí, ellos precautelaban la seguridad miles de personas. Me preocupa el grado que pueda tomar la gente a un acto inocente y cómo se transforma amenazante para mí”, dijo Jaume.

También cuestionó que le llamen por eso cuando hay problemas más graves en el país. “Cuando una mujer hace una denuncia de violencia, sube un video que la violentan, cuándo te llama una autoridad (...) Yo entiendo que se pueda prestar a muchas interpretaciones, espero que no me llamen de nuevo para hacerme borrar estas historias. Hay cosas más importantes en el país que una chica de farándula subiendo un video”.