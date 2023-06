Sale a la luz la verdadera razón de canción de Shakira con Bizarrap: “Su hijo le insistió para hacer la colaboración”

La sesión número #53 de Shakira y Bizarrap, es una colaboración que rompió esquemas, rankings, récords y por ahí derecho salpicó clara-mente, a más de uno, a casi seis meses de su estreno, el mundo y la prensa todavía tiene muchas interrogantes sobre este hit, por lo que el DJ argentino Bizarrap, aún sigue siendo consultado por cómo surgió la canción que pasó a volverse un himno mundial.

Fue durante una reciente entrevista para el programa español ´El Hormiguero´ que Bizarrap habló del como se dio la colaboración con una de las cantantes más famosas de todos los tiempos, Shakira, quien para el momento se encontraba además en el ojo de la prensa, debido a su ruptura con el ex defensa del equipo del Barcelona, Gerard Piqué.

“Ceo que yo le había escrito que me gustaría colaborar con ella y como que ella no lo vio viste, obviamente, yo me la jugué la verdad, no pensé que me iba a responder, pero me encanta la música de ella desde siempre. Me respondió un tiempo después y me dijo que su hijo le estaba insistiendo en que tenía que hacer la colaboración conmigo, y ahí, creo que fue dos meses después, en agosto del año pasado, que fui yo a Barcelona, en su casa ella tenía un estudio y ahí hicimos la canción”, explicó el argentino, quien expuso que habría sido uno de los hijos de la colombiana, quien habría obrado a su favor, haciendo posible la sesión #53.

La canción obtuvo en las primeras 24 horas de su lanzamiento, 14.4 millones de streams, lo que la ubicó como el estreno más importante de la red social de música fundada en 2006, Spotify. La canción causó un revuelo absoluto en las redes sociales, pues está llena de referencias a su matrimonio con Gerad Piqué, con quien estuvo casada desde 2010 hasta 2022.