Muere Alan Arkin, recordado actor de Little Miss Sunshine

El actor Alan Arkin, recordado por sus roles en películas como Little Miss Sunshine y Argo, además de ser uno de los protagonistas de la serie de comedia The Kominsky Method, falleció a los 89 años.

Los hijos del intérprete confirmaron la noticia a través de un comunicado en People. “Nuestro padre fue era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como un artista como hombre”, afirmaron.

De igual manera, destacaron al artista como “un amoroso esposo, padre y abuelo, era adorado y será extrañado profundamente”.

La carrera de Alan Arkin

El intérprete ganó el Oscar al mejor actor secundario por su papel en Little Miss Sunshine, donde personificaba a Edwin, el abuelo de la singular familia en una de las películas más aplaudidas del 2006.

En la década del 60 en tanto, estuvo dos veces nominado al Oscar al mejor actor por The Russians Are Coming the Russians Are Coming y The Heart Is a Lonely Hunter. Mientras que en 2013 estuvo nominado nuevamente como actor secundario por Argo.

En los últimos años volvió a recibir diversas nominaciones y buenas críticas por su actuación en la serie de Netflix The Kominsky Method, la cual protagonizó junto a Michael Douglas.