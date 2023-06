La emotiva reacción de este chimpancé que vio la luz de sol por primera vez después de haber estado encerrada por 28 años

Vanilla es una chimpancé de 28 años la cual se ha vuelto viral en redes sociales después de que se difundiera un video en el que la primate mira por primera vez el cielo tras pasar toda su vida enjaulada en un laboratorio. Esto se debe a que la organización ‘Save The Chimps’, un santuario dedicado a rescatar animales de esta especie, publicó la emotiva reacción en Instagram.

En las imágenes se observa que Vanilla sale de su cuarto, observa hacia arriba y queda totalmente sorprendida Luego, con más confianza, se lanzó a los brazos de Dwight (el macho alfa del grupo) para abrazarle.“Mira como Vanilla está asombrada por ver el vasto cielo abierto por primera vez”, escribió la organización, ubicada en Fort Pierce, Florida.

La chimpancé alzó su cabeza y miró el cielo totalmente asombrada, sus ojos se prendieron y una gran sonrisa apareció en su rostro. Vanilla siguió caminando y analizando la situación en la que se encontraba. Tiempo después, empezó a socializar con sus otros compañeros en el santuario.

Esta es la historia de Vanilla

La primate fue obligada a participar en los estudios realizado por el Laboratorio de Medicina Experimental y Cirugía en Primates (LEMSIP). Ahí pasó dos años viviendo en una jaula de un metro y medio cuadrado y era usada para realizar distintos tipos de procedimientos médicos.

Luego fue trasladada a un refugio de California, aunque las condiciones no mejoraron. “Vivía con un puñado de chimpancés dentro de una jaula con cerca de tela metálica sin pasto”, señaló Andrew Halloran, primatólogo de Save the Chimps, a New York Post. Actualmente, Vanilla vive en un santuario con 60 hectáreas las cuáles cuentan con más de 225 chimpancés rescatados de laboratorios.

Andrew comentó que Vanilla se ha adaptado totalmente bien a su nueva vida y por lo general se sienta en la copa de los árboles o las plataformas del santuario con tal de seguir observando su nuevo entorno.