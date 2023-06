¿Infiel, racista y clasista? Jordi Martín arremetió contra Piqué: “Estuvo con medio Barcelona”

El periodista Jordi Martín, quien ha seguido fervientemente los pasos de Shakira y Gerard Piqué, expuso la otra cara de su relación y al propio futbolista, encendiendo la red con fuertes declaraciones en una entrevista para ‘The Red Phone’ de Jorge Viera, calificando al español de infiel, racista, clasista y xenófobo.

A principios de junio veíamos a Gerard Piqué y Clara Chía en los juzgados luego de que se diera a conocer que la pareja estaría buscando establecer una orden de alejamiento en contra del reportero Jordi Martín, por ‘presunto acoso’, misma de la que se dio a conocer que el futbolista retiró dicha demanda, pero al parecer la de la joven de 24 años sí se mantuvo.

Cuentan que Clara Chía, habría sustentado su demanda en los problemas de salud que le habrían provocado los paparazzi, luego de que se supiera que ella, había sido la tercera en discordia entre la relación de Piqué y Shakira, terminando tras casi 12 años juntos.

Jordi Martín se defendió diciendo que ‘él solo estaba haciendo su labor como fotoperiodista’ y que su trabajo es fotografiar a personajes en la vía pública que generan interés mediático y generan millones de titulares, en este caso, Gerard Piqué junto a su nueva novia Clara Chía Martí.

Jordi Martín arremete contra Gerard Piqué y expone su ‘lado oscuro’

El periodista Jordi Martín ha sido quien mayor información expuso sobre la separación, relación y duelo entre Shakira y Piqué. Sin dejar de seguir un solo paso, la relación del reportero se volvió más estrecha entre la familia de la colombiana, siendo él, el medio que utilizó Tonino para conocer más sobre las aventuras del futbolista.

“Tonino a mí me llama y me dice: ‘Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’. Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”. Explicó Jordi Martín a The Red Phone.

Manteniendo al público, al tanto, de las últimas actualizaciones sobre Piqué y Clara Chía y exponiendo algunas ‘verdades’ de fuentes cercanas a la pareja, se convirtió en el enemigo número uno del español, y es que está más que claro, cuál es el bando al que apoya a Shakira.

Fue así que, sin pelos en la lengua, Jordi Martín arremetió contra Gerard Piqué durante una entrevista con Jorge Viera para ‘The Red Phone’, donde comentó que llegó a preguntarse si verdaderamente Shakira no estaba consciente de la persona con la que estaba.

¿Racista, clasista, infiel y xenófobo? Esto dijo Jordi Martín sobre Gerard Piqué

Jordi Martín aseguró haber visto lo que Piqué hizo en Barcelona durante alrededor de 13 años, y es que, describe que cómo es una ciudad compacta, y tú te enteras de todo. Reveló también que hacía comentarios ‘muy feos’ con Shakira.

“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. Durante trece años he visto lo que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”.

Después, el paparazzi hizo alusión al comentario sobre las mujeres sudamericanas, a lo que Jorge Viera le pregunta “¿Tú crees que Piqué es racista?” a lo que Jordi Martín contesta “Piqué es racista, es clasista, es xenófobo, sé que ha tenido comentarios muy feos con ella, lo sé porque me lo ha dicho gente cercana” y termina con la pregunta “¿Tus hijos no llevan raíces latinoamericanas?”.