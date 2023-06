Meghan Markle y sus peores encontronazos con Kate Middleton

Kate Middleton y Meghan Markle pasaron de ser cuñadas a las peores enemigas, pese a sus intentos de llevarse bien. Sus personalidades son como el agua y el aceite por lo que no solo fue una, sino varias peleas las que llevaron su relación a la implosión, que terminó alejando de igual manera a los hermanos, el príncipe William y Harry, quienes ya contaban con una tensa relación.

Harry creció siendo “el repuesto” de la realeza británica, y la llegada de su esposa a la casa real causó impresión desde el primer día al tratarse de una actriz con pocas ganas de cumplir con los estrictos protocolos de la monarquía.

De un lado se encuentra Kate quien ha encajado a la perfección como princesa al seguir fielmente las reglas del juego real para mantener su estatus y del otro Meghan quien estaba decidida a darle una nueva imagen a la royal family, lo que causó una fuerte lucha de poder entre ambas.

Las peleas entre Kate Middleton y Meghan Markle

En medio de las batallas entre las esposas de los príncipes ha sido Markle quien ha quedado con una mala imagen frente al mundo, pues junto a su esposo decidieron ventilar todos y cada uno de los encontronazos que tuvieron con los príncipes de Gales, lo cual ha sido considerado una traición para muchos, además, de una manera de sobresalir y lucrarse.

Lo cierto es que de cada uno de estos pleitos se conoce solo la versión de los exduques de Sussex, pues Kate y William han decidido callar sobre estos incómodos momentos para mantener su imagen.

Mientras algunos acusan a la exactriz de ser la villana, otros la defienden y aseguran que ha sido la víctima de una “monarquía fría y racista”.

El rechazo de un abrazo

Desde el primer día que Meghan conoció a Middleton quedó marcada la diferencia entre ambas. Aquel momento la esposa de Harry vestía pantalones rasgados y estaba descalza, al conocer su cuñada no dudo en darle un abrazo situación que no fue del agrado de la futura reina por no mantener la elegancia ni la diplomacia real.

La pelea en medio de la boda de Meghan

En medio de los planes de la boda de Harry y Markle, Kate se habría disgustado por el vestido que habían elegido para la princesa Charlotte el cual le quedaba grande. Markle le pidió que fuera con la modista para que lo arreglaran pero la princesa de Gales exigía uno nuevo pese a que faltaba poco tiempo para el gran día y la exactriz estaba viviendo un tumultuoso momento por las declaraciones que había dado a la prensa su padre.

“Me encontré a Meg en el suelo. Llorando”, contó Harry sobre el disgusto y el estrés que vivió su esposa con Middleton.

Al día siguiente del encontronazo Kate llevó a la duquesa de Sussex unas flores acompañadas de una nota de disculpa.

“Fue una semana muy complicada la de la boda y ella estaba molesta por algo, sí, es cierto, sobre los vestidos de las damas de honor. Me hizo llorar e hirió mis sentimientos. Pidió perdón, me compró flores y escribió una nota disculpándose. Hizo lo que yo haría si supiera que he hecho daño a alguien”, contó Meghan.

Un insulto

En medio del tercer embarazo de Kate, Markle bromeó al llamarla “cerebro de bebé” ante la poca memoria que estaba presentando por los problemas hormonales que desencadena una mujer en estado.

Sin embargo, esto fue considerado un insulto para ella y se encargó de dejárselo claro, marcando aun más la lejanía que hay entre ambas.

“Hablaste sobre mis hormonas. ¡No somos lo suficientemente cercanas como para que hables sobre mis hormonas!”, dijo Kate Middleton, según lo recordó el príncipe Harry en sus memorias.

La pelea por un labial

El hijo menor de Lady Di y el Rey Carlos III también mencionó en su libro Spare el disgusto de su cuñada luego que su esposa le pidiera prestado un labial de brillo durante un evento pues ella había olvidado el suyo y aunque se lo prestó lo hizo a regañadientes.

“Meg apachurró el brillo y se puso un poco sobre el dedo, para luego esparcirlo sobre los labios. Kate hizo una mueca”, contó.