“Se ve que está dolida”, las reacciones de los fans luego que Yailin rompiera cartel de Anuel en concierto

Yailin La Más Viral se ha convertido en toda una sensación y está triunfando más allá de ser la exesposa de Anuel AA, pues estrenó varios temas recientemente.

La dominicana estrenó el tema Narcisista, dedicado a su ex, y donde le dice a Anuel todas sus verdades, desahogándose al mejor estilo de Shakira.

“Ahora no vengas con tu carita de yo no fui, cuando te necesité nunca estuviste ahí. No merecías ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino pero yo seguí”, dice parte del tema.

Te recomendamos: ¿La mantiene y la ve?, Yailin revela cómo es la relación de Anuel con su hija aunque no publica fotos con ella

Y este fin de semana la famosa se presentó en el evento Mujeres del movimiento en el United Palace de Nueva York, e interpretó el tema, haciendo una especie de ritual para dejar a Anuel en el pasado.

El gesto de Yailin con cartel de Anuel AA en uno de sus conciertos mientras cantaba Narcisista

Cuando Yailin La Más Viral estaba cantando el tema Narcisista en el concierto este fin de semana recibió un cartel por parte de los fans que decía “real hasta la muerte”, una frase que Anuel repite mucho.

Al recibirlo lo rompió en pedazos y lo lanzó al público, dejando claro que eso es lo que siente por Anuel y que lo deja en el pasado.

Sin embargo, este gesto causó polémica y dividió las redes, pues muchos la apoyan y aseguran que está muy bien, otros le dicen que fue un gesto grosero con la fan que le hizo el cartel.

“Si Anuel ya estás en el pasado”, “se ve que está dolida”, “no me pareció que hiciera eso, no valora a los pocos fans que tiene”, “ese gesto representa lo que sientes por él, nunca mejor dicho”, “que grosera, aunque dijera algo de Anuel debes respetar a tus fans”, y “díselo mami, ese hombre no se merece nada de ti”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: Yailín habla sobre la relación de Karol G y Feid y sorprende por su madurez emocional

Además, Yailin fue muy criticada pues aseguran que “le falta talento”, ya que en el concierto casi no cantó, solo decía “cómo dice”, para que el público cantara, y también la criticaron por su look.

Y es que la dominicana fue con short de mezclilla y corsé marrón, sin zapatos, lo que a muchos les pareció inapropiado para un concierto, pero ella se mostró feliz y orgullosa.