¡No se lo esperaba! Charlie Cardona es el primer eliminado de ´Yo me llamo´: Aquí la reacción del imitador del salsero

El último en ser sentenciado y el primero en salir de la pista de ´Yo me llamo´ el imitador del salsero Charlie Cardona es oficialmente el primer participante que dice adiós al programa de imitación del canal Teleamazonas, aunque en la noche de eliminación trajo consigo la sonrisa que le faltó en la gala, esta desapareció de manera inmediata al escuchar el dictamen del jurado.

“Charlie ya has probado el escenario, ya has probado parte de esta energía, de esta adrenalina, has podido conocer buenos profesores que te han ayudado a crecer en tu camino, a desarrollarte más, aprende en este hermoso camino del arte, aprende a disfrutarte el escenario y así lo conectas y vas a lograr transmitir mucho más, tienes buena voz, a seguirla cultivando, a seguir trabajando en ella”, con estas palabras, la jueza Pamela Cortés, dio la despedida al imitador del artista colombiano.

´Busca por dentro´ fue con esta canción que el participante defendió su participación dentro de la competencia, pero su presentación no alcanzó a llenar los estándares que lo llevaron incluso hasta el grupo de sentenciados de la primera gala. “Has tenido poco tiempo para mejorar el personaje y sí, entraste con más seguridad y dijiste ´Alegría´ y tuviste alegría en tus ojitos, en la carita, en tu sonrisa, eso es lo que estamos buscando, me quedaste debiendo un poquito, un poquito bastante de afinación”, esta habría sido la primera crítica para con el imitador, por parte de Pamela Cortés, pero tal parece que a la hora de la decisión final, la deuda de afinación le jugó en contra a Charlie Cardona.

Es así como el grupo de 32 clasificados pasa a ser de 31, con los siguientes aspirantes;