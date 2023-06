Andreina Bravo asegura que ningún medio puede decir que artista es mejor que otro ¿Está molesta por no ser premiada por los Hackers?

Andreina Bravo presentó un show en Panamá la noche del 22 de junio, denominado ‘Bandolera Party’s’, donde sus fanáticos pudieron asistir y compartir con ella mientras cantaba sus éxitos.

Sin embargo, la artista ecuatoriana llamó la atención por una serie de historias que publicó antes de comenzar la muestra de talento en un lugar conocido de la ciudad de Panamá donde asegura que ningún concurso o medio de televisión pueden etiquetar a los artistas.

[ Estos fueron los looks del poder femenino ecuatoriano en alfombra roja de los premios Heat: Dayanara, Mar y Andreina ]

Las declaraciones de Andreina llamaron la atención ya que, esa misma noche y al momento de subir l contenido a sus redes sociales, se estaba llevando a cabo los premios ‘Hacker Master Awards’ creados por el programa de farándula ‘Los Hackers de la Farándula’, donde Mar Rendón y Dayanara fueron galardonadas.

Razón por la que mucho de los usuarios en redes se preguntaron si Andreina sentía “envidia o celos” al no ser premiada por el programa televisivo.

“Les quiero decir algo súper importante, ninguna persona, concurso o medio televisivo, puede medir y clasificar el talento de nadie. el arte y el talento no se pueden calcular, ni etiquetar”, dijo Andreina mientras estaba esperando la hora de iniciar su presentación en Panamá.

[ Andreina Bravo destacó en la rueda de prensa de ‘Los Premios Heat 2023′ por su llamativo atuendo ]

Además, añadió que el arte no puede catalogarse porque “eso es como las pinturas, cada persona tiene una perspectiva diferente, como dicen por ahí, entre gustos y colores no han escrito los autores”. Señaló también que lo que para ella puede ser maravilloso, para otros no, porque de esa forma funciona el arte y los artistas y debe ser respetada la opinión de todos.

“Con esto quiero decir que la única mente que tienes que convencer es la tuya, de nadie más. Deja que la gente opine, que no te importe lo que digan y que nadie trunque tus sueños”, finalizó la cantante la historia.