La Casa de la Música presenta a Steven Feifke, uno de los mejores compositores de jazz del mundo

La Casa de la Música presenta a Steven Feifke, talentoso pianista, compositor, arreglista, director de orquesta estadounidense y ganador del premio Grammy 2023 por Mejor Álbum de Jazz con Ensamble Grande.

Con 31 años, es el ganador más joven de la historia en esta categoría, que ha premiado a grandes figuras como Miles Davis, Duke Ellington, Count Basie y Dizzy Gillespie. Steven Feifke ha sido entrevistado en shows de TV como FOX, NBC y CBS.

La revista JAZZIZ lo ha aclamado como “pianista magistral” y la revista especializada en Jazz DownBeat catalogó su música como “un aire de contagioso gozo”.

Es un artista Yamaha, un artista Avid Sibelius y ha aparecido en más de 40 álbumes hasta la fecha. Sus composiciones y orquestaciones se han destacado en programas de televisión exitosos como The Masked Singer (FOX), Comedians in Cars Getting Coffee (Netflix), Impractical Jokers (TruTV), Animaniacs (Hulu) y muchas grandes bandas y orquestas de clase mundial incluida la Orquesta Senzapine en Florencia, Italia y la Orquesta Sinfónica de Vancouver.

Fue profesor de Composición de Jazz y Armonía en el Berklee College of Music; también ha sido invitado a dar conferencias en instituciones como Yale University, Jazz at Lincoln Center, New York University, UT Austin, Northern Illinois University, entre otras.

Steven Feifke visita el Ecuador por primera vez, después de ganar el Grammy, en un tour en el que compartirá escenario con excelentes músicos locales.

En esta ocasión, Steven Feifke deleitará al público con un atractivo programa que incluye composiciones propias y varias adaptaciones del repertorio clásico. El público puede adquirir sus entradas en boletos.casadelamusica.ec. El valor de la entrada es de $30. Aplica descuentos para personas de la tercera edad, menores de edad y personas con discapacidad.