El power mexicano de Molotov llega por primera vez a Latacunga

La icónica banda de rock y rap, Molotov, vuelve a Ecuador este 2023, para llevar todo su ‘power mexicano’ por primera vez a Latacunga; en un concierto que promete mucho, pues se celebran los 27 años de la agrupación y el lanzamiento de su más reciente disco, titulado ' Solo D’Lira’.

Evento

Tendrá lugar este viernes 23 de junio, en el ‘Cactus Brunch’ de Latacunga, ubicado en Anillo Vial 1km al sur de la ESPE, campus Belisario Quevedo. Además, está prevista la presentación de otros artistas que darán apertura al show, entre los cuales figuran DJ Danny Guess, DJ Siniestro, Guanchaca y Esto es Eso.

Las entradas están disponibles en www.buenplan.com.ec en las localidades Preferencia $38,00 y SOHO-BOX $58,00. La apertura de puertas será desde las 15h00.

Molotov Foto: EFE

27 años de carrera y nuevo álbum

Para la promoción de toda la gira de Molotov, la banda mexicana ya colocó en plataformas digitales su más reciente video “Money In The Bank”, en colaboración con el rapero argentino WOS. Molotov & WOS - Money In The Bank (Video Oficial)

El álbum fue descrito por la banda, conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, como una nueva etapa en su carrera innegablemente extensa.

Latacunga es un un nuevo destino en Ecuador para conciertos internacionales

El sector del espectáculo en Latacunga se enorgullece de que cada vez más artistas internacionales apuesten por la ciudad como un destino para la producción de shows de alto nivel.

En 2017, Latacunga fue escenario para Manuel Turizo, mientras que en 2018 Greeicy tomó el escenario. Ambos son artistas colombianos que se han destacado ampliamente en el género urbano.