El color que Carolina Herrera no aprueba para vestir durante el día

Carolina Herrera ha dado varios tips para ser una persona con estilo sin importar la edad y entre ellos destacó los colores, uno de ellos que un básico en el armario de una mujer es un camisa blanco, pero el color que no recomienda para el día es el negro.

“A medida que las mujeres envejecen, juegan de forma segura vistiéndose de negro. Pero durante el día, el negro es muy agotador. Se vuelve como un uniforme. Todos visten de negro y es aburrido. No me importa el negro por la noche, un vestidito negro elegante es fantástico, pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”, dijo en una pasada entrevista con el Daily Mail.

El color favorito de la exitosa diseñadora de modas es el amarillo. Así lo reveló en una entrevista en 2020 que la diseñadora publicó en su cuenta oficial de YouTube, junto a su colega Wes Gordon.

Carolina Herrera es famosa por su elegancia atemporal y estilo sofisticado. La venezolana se ha establecido como una de las principales figuras en la industria de la moda a nivel mundial.

Para Carolina Herrera no es necesario que compres solo cosas de marca, puedes adquirirla en cualquier tienda a cualquier edad, siempre y cuando estés clara de lo que te queda bien e ir desarrollando tu propio estilo. Incluso modificarla, si es necesario. “El ajuste es muy importante. Los hombros deben estar en el lugar correcto, por ejemplo”, dijo la diseñadora venezolana.

Carolina Herrera Theo Wargo/Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

Los tips y consejos que ha dado con respecto del estilo y la edad, ha dejado claro que no tiene nada en contra de envejecer o que sea algo malo. “Lo que está mal es si intentas detenerlo”, mencionó.

“Usa lo que creas que es hermoso. Si aún te resulta difícil, pregúntale a alguien en cuya opinión confíes; alguien que te dirá la verdad sobre la ropa que llevas puesta”, está entre sus consejos.