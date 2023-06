“Me dijo que estaba muy vieja para él”: Carolina Jaume anunció el fin de su relación con Aldo de Genna

Fue más lo que tardó en darlo a conocer que lo que le duró la felicidad, Carolina Jaume está nuevamente soltera y ya lo hizo oficial, la presentadora y Aldo De Genna, ya no van más, así lo anunció durante el matinal de ´En Contacto´, donde entre risas, aseguró que el empresario le habría dicho que “era muy vieja para él”.

“Porque soy muy vieja para él. Terminamos, terminamos, es que me dijo que yo era mucho mayor, que le gustaban menores”, explicó la también actriz, quien hace tan solo unos días se dejó ver feliz con el empresario de Manta, asegurando que seguían más felices que nunca, aunque a muchos le doliera.

Tras estas imágenes que se hicieron tendencia en las redes, Carolina Jaume ahora vuelve a las bancas de la soltería, desestimando cualquier vínculo, luego de presentar a quien se creía era su caballero perfecto. Fue hace casi dos meses, que las primeras filmaciones de la presentadora y su novio se filtraron.

En un video compartido en TikTok se la pudo ver muy enamorada de su nuevo novio. Al parecer disfrutaban de una fiesta donde la Jaume sacó a relucir los pasos prohibidos para luego besarlo y abrazarlo. Aldo de Genna tampoco se queda atrás y le siguió el paso a la actriz.

Sin embargo, según las palabras de la actriz, pudo más la juventud que el amor, pues el empresario la habría rechazado bajo el argumento de que la veía muy “mayor”.

Carolina Jaume y el empresario Aldo De Genna, habrían hecho click una vez consumada su separación con su ex esposo, Allan Zenck, sin embargo, por temas de tiempos y viajes de trabajo, la relación no logró salir a flote de manera exitosa para ese tiempo, aunque la presentadora se dio la oportunidad, no todo resultó como esperaba.