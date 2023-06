Confunden a Ezra Miller con Maluma por estas fotos: así reapareció pese a sus escándalos

Ezra Miller El actor ha sido arrestado dos veces en Hawái. Ahora su look confunde fans (Phillip Faraone/Getty, Instagram)

The Flash, la nueva y ambiciosa cinta de DC Studio se estrenó en Los Ángeles y con ello, el protagonista Ezra Miller, hizo su primer aparición pública tras la serie de escándalos que casi lo llevan a la ruina.

Solo en los últimos dos años, Miller ha sido acusado de delito grave de robo, arrestado dos veces en Hawái por asalto y alteración del orden público. También tiene varias acusaciones que se han quedado en suposiciones: presuntamente estranguló a una mujer, fue acusado de hacerle grooming a un adolescente, tenía a una madre y sus tres hijos encerrados en su granja de Vermont que estaba repleta de armas y se decía que dirigía un culto en su Airbnb islandés. Lo único comprobable de este tipo de comportamiento es que en redes sociales circuló un video en el que aparece errático amenazando al Ku Klux Klan de Carolina del Norte.

Ezra Miller El actor tiene una larga lista de delitos cometidos (Handout/Getty)

Desde hace varios años, el actor se declaró como persona no binaria y usa pronombres ellos/ellos, rompió con estereotipos en las revistas de moda al vestir con ropa femenina y defendió los derechos de la comunidad LGBTQI+ sin embargo, con su historia conflictivo, muchos alegan que Miller ha tenido “suerte” de permanecer en la cinta como protagonista y de haber caminado por la alfombra roja como una super estrella.

Nadie esperaba que diera entrevistas sin embargo, Miller sí se acercó a los reporteros para responder algunas preguntas y hacer comentarios de la cinta.

Ezra Miller Así lució el actor en la premier de The Flash (Phillip Faraone/Getty)

Algo que no pasó desapercibido fue su cambio de look, al grado de que algunos lo confundieran con Maluma e incluso mencionaran que “Bad Bunny fue su asesor de imagen”.

“Pensé que era Maluma”. “Maluma es nuestro Ezra Miller, son uno mismo”. “Ok pero por qué Ezra Miller se viste como Maluma???”. “Ezra trae look de Maluma”, se lee en redes sociales. Incluso su look en la cinta les recordó al colombiano.

Y por si fuera poco, la canción “Hawaii” de Maluma, se ha convertido en un meme en el que involucran a Ezra (por los daños que ha provocado en dicho estado de los Estados Unidos).

Maluma Algunos fans aseguran que Miller tiene el mismo estilo que Maluma (Instagram)

Cabe destacar que hace unos años ambos fueron tema de conversación pues mientras a Ezra le aplaudieron que se vistiera con ropa femenina para una editorial, a Maluma lo criticaron y volvieron blanco de memes por hacer lo mismo en la revista QG.

Ezra Miller

En agosto pasado, Miller emitió un comunicado luego de su cargo de delito grave:

“Ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molesto con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

Sobre por qué DC no lo despidió pese a los escándalos, Juda Engelmayer, presidente de HeraldPR, una firma de comunicaciones de crisis con sede en Nueva York, explicó a Yahoo Entertainment: “Miller ha tenido un par de años difíciles a la vista del público, pero sí, con el lanzamiento de The Flash parece que Hollywood en gran medida ha estado dispuesto a mantenerlos, y el entusiasmo del público por la película parece implicar que están dispuestos. perdonar y olvidar a favor de ver a sus personajes favoritos volver a la pantalla. Dicho esto, hay un argumento para mí que el estudio ha invertido demasiado en esta película y en el Universo DC para dejar que esta caiga”.