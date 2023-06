Descubrió que le era infiel en pleno parto: el supuesto verdadero padre del niño llegó al hospital

Imagínate que estás en el hospital con tu pareja embarazada y a punto de dar a luz. De pronto, un desconocido llega al lugar y asegura que es el verdadero padre del niño y te enteras que te pusieron los cachos. El hecho sucedió en Colombia y fue narrado por el doctor que presenció el momento bochornoso en que una mujer engaño -de la manera más bonita- a dos hombres con quienes tenía una relación sentimental.

[ -Lea También: Así fue como descubrió infidelidad de su esposa: La delató una alerta de emergencia del celular ]

El galeno lo publicó e hizo viral la historia desde su cuenta de Instagram. A una paciente le llegó la hora del parto cuando se le junto el ganado.

Para el especialista, le pareció tremenda la actuación de la mujer que estaba próxima a dar a luz, debido a que hasta ese momento, logró mantener convencerlos a quienes se disputaban la paternidad. Cuenta que no sabe que hubiera sucedido si es que el verdadero padre de la criatura no hubiera llegado al hospital.

“El esposo le andaba besando, le tocaba la barriga, que nuestro hijo, que no sé qué y yo mientras, la hacía la historia clínica a la paciente, y le decía al esposo como ‘amor, por fin vamos a tener nuestro hijo, por fin vas a poder vivir con nosotros’ y yo ay, qué bonito”, indicó el médico.

Tas Medina, médico que contó la infidelidad por medio de sus redes sociales. Imagen: captura de pantalla

Sin embargo, todo estuvo a punto de complicarse cuando llegó otro sujeto reclamando que también era el padre del menor. Este lo hizo sin previo aviso, y según el médico, si ellos se encontraban tal vez todo se iba a tornar un poco violento.

Sin embargo, cuando el médico salió a corroborar lo que el hombre aseguraba era cierto. Cuando lo vio, no solo estaba él, sino dos hijos, de un supuesto matrimonio que mantenían.

El doctor no tuvo más remedio que contarle lo que estaba sucediendo a solas a la mujer. La misma no negó nada, sino que le pidió que por favor no lo dejara pasar.

Finalmente, sucedió lo que tenía que pasar. Ambos se agredieron en pleno hospital mientras la mujer daba a luz al bebé. El cruce de puños era porque cada uno defendía ser el padre del menor. Finalmente, los hombres terminaron en prisión por el escándalo que generaron.