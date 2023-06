“Yo soy objetiva”: así defendió Mariela Viteri a ‘Lazito’ Tras críticas realizadas por el ‘Paparazzi’

¡Se nota que no lo quiere! Carlos José Matamoros, mejor conocido como el ‘Paparazzi’ en el mundo de la farándula, aseguró que no ve como panelista del programa de entretenimiento de Ecuavisa a Leonardo Quezada ‘Lazito’. Las declaraciones fueron emitidas en una entrevista con la reconocida presentadora de televisión, Mariela Viteri.

“A Reinaldo Rueda, conocido como ‘Rey de la Farándula’, lo veo como panelista y al resto como reporteros, y metería a Dora West en el panel”, aseguró Matamoros.

Esto provocó la reacción de Mariela, quien inmediatamente y sin pensarlo, indicó que si deja como parte del equipo de presentadores a Quezada, a lo que el ‘Paparazzi’ señaló: “es que a usted le cae bien, lo quiere mucho”, por lo que Viteri respondió:

“No, no, no. A ver yo soy objetiva, yo son querendona, no soy una persona que me cae mal la gente. Si yo tuviera que escogerlo como productora, lo escogería como panelista. A mi me gusta mucho Leonardo, pero muchísimo”.

No es la primera vez que Leonardo Quezada y Carlos José Matamoros tienen un Rose. El año pasado, mientras estaba regresando de un viaje junto con su expareja, Katherine Lino, fue abordado por ‘Lazito’.

Sin embargo, Matamoros no le prestó atención, ni le permitió que lo entrevistara por lo que se negó a hacer declaraciones para el programa “Los Hackers de la Farándula”.

Además, el ‘Paparazzi’ en reiteradas ocasiones ha emitido críticas al show de farándula de Ecuavisa, por lo que se los ha visto en una gran contraposición en varias ocasiones.

“Esos muchachos están más perdidos. La primera figura de la que él habla es un muchacho en la televisión. Voy a decir otra cosa más y esto va para el señor Pinoargote. Mis principios no son negociables compadre. A ‘Los Hackers de la Farándula’ yo no les doy ni agua si es que estoy trabajando, mañana sin trabajo sigo sin darles ni agua”, señaló Matamoros en diciembre de 2022.