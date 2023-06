Actriz de Enchufe TV revela video de cómo le robaron su celular en Cumbayá

Gabu Córdova fue víctima de la delincuencia y se une a una lista interminable de quiteños que a diario son robados, asaltados y extorsionados. En sus redes sociales, compartió el momento en que un sujeto sustrae su celular de la forma más campante y huye del lugar como si no ha pasado nada. Esto sucedió el fin de semana en Cumbayá, oriente de Quito.

En el video que ella comparte explica que, ella había dejado su celular de alta gama, en una esquina en una silla de un local de Cumbayá, mientras trabajaba. Sin embargo, su pareja, al sentarse en esa silla puso el móvil en la caja registradora y ahí fue cuando el sujeto aprovechó para hacer de las suyas.

Así asaltan en local comercial de Cumbayá. Un sujeto se robó el celular de una actriz de Enchufe tv pic.twitter.com/0uUrWtut6s — Nicole Proaño (@nickylexus) June 12, 2023

En el video el sujeto que luce una chompa azul y pantalones oscuros, finge estar probándose unos zapatos y pide que le traigan otra talla, cuando mira el celular de Gabu que está debajo de una libreta para guardarse en su bolsillo y proceder a marcharse del lugar. No se logra captar su rostro ya que está usando una mascarilla oscura, pero la influencer compartió la imagen para dar con el responsable.

Robo a actriz de Enchufe TV (Captura de pantalla)

La actriz mencionó que le robaron un iPhone 14 Pro Max de color lila que hace pocos meses se lo había comprado. En comentarios, algunos seguidores le habían puesto que lo que le pasó fue por “confianzuda” y ella respondió muy indignada que en primer lugar, ella había dejado el artículo escondido, pero su novio lo movió de lugar para poder sentarse. “Él es extranjero y todavía no entiende el nivel de la delincuencia en la que vivimos. No es mi culpa más que de los ladrones”, escribió. Además, indicó que no hay que normalizar el vivir con miedo a que te roben.

“No es justo trabajar tanto para nada, si me robaban de fiesta o en cualquier lugar no es mi culpa más que de los ladrones y la falta de oportunidades es el problema”, expresó Córdova su malestar en otra historia en su cuenta de Instagram.

Gabu Córdova es una joven actriz que se hizo conocida por sus papeles en los sketches de EnchufeTv. Además, es dueña de una reconocida marca de zapatos. En su cuenta de Instagram acumula más de 48 mil seguidores.

Por su parte, EnchufeTV es una serie de televisión y web ecuatoriana de sketches, que se difunde principalmente en la plataforma de videos YouTube que ahora cuenta con 26.7 millones de seguidores a nivel mundial.

Según el ECU 911, en lo que va de 2023 ya se han reportado 617 emergencias por robo y más de dos denuncias por secuestro.