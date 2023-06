“Aceptarse y vestirse en tono a su edad”: Este y otros consejos que Carolina Herrera da para verse elegante

Lucir y reflejar elegancia va más allá de una prenda o accesorio, si bien los complementos de vestimenta ayudan a empoderar a quienes los utilizan, solo logran su máximo potencial cuando van de la mano con una correcta combinación y una actitud que los respalda, un hecho que defiende y abandera frente a todo pronóstico, una de las exponentes de moda más reconocidas a nivel mundial, Carolina Herrera.

La diseñadora que ha conquistado infinidad de pasarelas con sus creaciones, compartió lo que a su juicio es una guía básica para ser una mujer elegante en cualquier escenario, te traemos los tips de la venezolana para lucir siempre elegante:

1. Sacar máximo provecho a los básicos: Para la madame de la moda, las piezas clásicas son un As al que se les puede exprimir el uso para cualquier combinación. Si hay algo que no puede faltar en el closet de Carolina Herrera, es una camiseta blanca y falda negra, ambas prendas son grandes compañeras para lograr un look refinado y presentable, cuidando siempre el detalle de su planchado.

2. Los accesorios son los mejores aliados de un look: Son el jaque mate del vestuario, un juego de oro, plata o perlas son los mejores amigos de las mujeres, en opinión de Herrera. Un toque de joyería puede ser la clave del éxito para un estilo elegante y refinado.

3. Acéptate: Ir de la mano con tu estilo y tú edad, la zar de la moda ha realizado múltiples entrevistas a lo largo de los años, y en toda, siempre mantiene el mismo dato intacto e inamovible; “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse como si fuera más joven”.

4. Maquillaje sutil: La mujer en sí es todo un lienzo de arte, por lo que cada detalle cuenta y la medida en que resaltes las expresiones también, para Herrera un maquillaje sutil siempre hará juego con la elegancia. Labios rojos, rosas y desnudos son los complementos perfectos para las mujeres que quieren lucir sofisticadas.