¿Quiénes son las hijas de Arnold Schwarzenegger? Una está casada con un actor de Hollywood

Además de ser un reconocido actor, empresario, político y exfisicoculturista, Arnold Schwarzenegger es también padre de cinco hijos que son la luz y el centro de su vida.

Los cuatro vástagos mayores de la estrella de FUBAR son resultado de su relación con su exesposa Maria Shriver. Mientras, el menor es fruto de un affaire con su ama de llaves Mildred Baena.

De los retoños del exgobernador de California, las que más han llamado la atención son sus hijas, Katherine y Christina. Y es que, además de ser muy guapas, son también muy exitosas y talentosas.

Ellas son Katherine y Christina, las hijas de Arnold Schwarzenegger

Si todavía no las conoces, a continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre las herederas del famoso protagonista de Terminator.

Katherine Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger debutó en la paternidad con el nacimiento de su hija mayor, Katherine Eunice Schwarzenegger. Ella nació el 13 de diciembre de 1989 en Los Ángeles, California.

Ahora, tiene 33 años y es una exitosa escritora. Su primera obra, Rock What You’ve Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who’s Been There and Back, la publicó a los 21.

Katherine Schwarzenegger es la hija mayor de Arnold Schwarzenegger | (Instagram: @katherineschwarzenegger)

El libro de autoayuda tuvo un rotundo éxito tras su lanzamiento en el año 2010 y llevó a Katherine a entrar a la codiciada lista de autores superventas del periódico The New York Times.

En 2012, un par de años después de la publicación de su primer texto, egresó de la prestigiosa Universidad del Sur de California y lanzó un segundo libro de autoayuda para recién graduados.

Katherine Schwarzenegger es una exitosa escritora | (Instagram: @katherineschwarzenegger)

Maverick and Me (2017), The Gift of Forgiveness (2020) y Good Night Sister (2023) son otras de sus obras. Aparte es defensora de los animales y embajadora de Best Friends Animal Society y ASPCA.

Sobre su primogénita, Arnold Schwarzenegger dijo en una visita a Jimmy Kimmel Live en febrero de 2022: “Amo a mi hija Katherine (…). Es tan maravillosa y estoy muy orgullosa de ella”.

Katherine Schwarzenegger es una amante y defensora de los animales | (Instagram: @katherineschwarzenegger)

En cuanto a su vida personal, la autora está felizmente casada con el actor Chris Pratt. La pareja comenzó una relación tras conocerse en su iglesia en 2018. Al año siguiente, se comprometieron.

Finalmente, Schwarzenegger y Pratt se casaron en una boda íntima en junio de 2019. Los esposos tienen dos hijas: Lyla y Eloise. La primera nació en 2020, mientras la segunda llegó en 2022.

Katherine Schwarzenegger junto a su esposo, el famoso actor Chris Pratt | (Instagram: @katherineschwarzenegger)

Christina Schwarzenegger

Schwarzenegger y Shriver se convirtieron en padres por segunda vez con la llegada de su hija menor, Christina Maria Aurelia Schwarzenegger, en Los Ángeles, California, el 23 de julio de 1991.

Tal como su hermana mayor, la joven de 31 años de edad no quiso seguir los pasos de su progenitor ni en la actuación ni tampoco en la política. En cambio, fue tras la estela de su madre.

Así es que estudió en la Universidad de Georgetown, alma mater de su progenitora, de donde egresó con una especialización en inglés y una especialización en artes en el año 2013.

Durante tres años, ejerció como editora en Goop, la marca de Gwyneth Paltrow, cubriendo salud y el bienestar. También estudió arquitectura de interiores en Parsons School of Design.

Luego de su graduación de la última casa de estudios, comenzó a trabajar para nuevas empresas de diseño de interiores. La joven aparte es miembro del consejo de fundadores de la organización Special Olympics.

Por si fuera poco, Schwarzenegger produjo con su madre Take Your Pills (2018), una serie de documentales en Netflix que explora la dependencia y obsesión a píldoras recetadas en EE. UU.

Al igual que con Katherine, Arnold Schwarzenegger no podría estar más orgulloso de Christina, a quien llama “schpatzl”. Así lo dejó ver en una publicación que le dedicó por su cumpleaños en 2021.

“Estoy muy orgulloso de ti, desde tu increíble trabajo en documentales esclarecedores hasta retribuir ayudando en Special Olympics hasta tu fantástica obra de arte que supera la mía”, dijo.

Katherine y Cristina Schwarzenegger son muy unidas | (Instagram: @katherineschwarzenegger)

“Nada disfruto más que pasar el rato salir contigo, ya sea que estemos entrenando juntos o viajando por el mundo. ¡Siempre serás mi pequeña Leo y te amo!”, concluyó el post en Instagram.

Sobre su vida personal, no se tienen detalles porque es muy reservada y apenas usa las redes sociales, pero sabe que es muy cercana a su padre, así como lo es su hermana.