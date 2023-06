Juzgan a Shakira por no llegar a casa tras fiesta con Hamilton y evidencian machismo: “a Piqué no lo critican”

Shakira está viviendo en Miami muy feliz con sus hijos y aunque pasó por una gran decepción amorosa con Piqué tras su infidelidad, parece que se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

Desde hace días se le ha visto con el piloto Lewis Hamilton, con quien ha salido a cenar, y hasta de paseo en la playa con sus hijos.

Recientemente, la colombiana se reencontró con Hamilton en Barcelona y fueron captados cenando en un lujoso restaurante y luego de fiesta.

El paparazzi Jordi Martín aseguró que la colombiana estuvo de fiesta con el piloto, Neymar y Mbappé, pero ese día no llegó a su casa.

Atacan a Shakira por salir de fiesta con Hamilton y no llegar a su casa: “a Piqué no le dirían nada”

A través de las redes circula un video en el que se ve a Shakira con Hamilton, Neymar y Mbappé en una fiesta y el paparazzi, Jordi Martín, aseguró que estuvieron allí hasta las 6 de la mañana.

“Del antro se fueron a otro lugar, porque ella no llegó a dormir a su casa”, dijo Martín, y evidenció que la cantante sin duda lo pasó bien.

Sin embargo, han comenzado a atacarla y criticarla por no llegar a su casa, atacando su integridad, demostrando el machismo que existe, pues a Piqué “no le dirían nada”.

“Claro a Shakira si la critican, pero al Piqué no le dicen nada con todo lo que hace”, “una mujer tiene derecho a hacer lo que quiera, ella no tiene a sus hijos en estos momentos así que no tiene a nadie a quien cuidar”, “uy pero no puedo con este machismo, como critican a Shakira pero a Piqué no”, “o sea que Piqué si puede hacer de todo con Clara pero Shakira no, bien bello pues”, fueron algunos de los comentarios de quienes defendían a Shakira.

Shakira se fue de rumba con Lewis Hamilton, Mbappé y Neymar en Barcelona 👀💃🏻 pic.twitter.com/c9wkb76JZx — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) June 5, 2023

Aunque la critiquen, Shakira sigue viviendo su vida al máximo, sin dejar su responsabilidad de madre, pues para ella no hay nada más importante que sus hijos, y nadie tiene derecho a juzgarla ni criticarla.