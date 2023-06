Así se vería Miles Morales en el pasado gracias a la inteligencia artificial

El protagonista de ‘Spider-Man: a través del Spider-Verso’ es tendencia en redes sociales debido a los increíbles cambios de la inteligencia artificial. En este caso, el usuario de TikTok IA Creative, publicó en su cuenta como se vería Miles Morales a través del tiempo gracias a la IA. Por ejemplo, muchos fans se preguntaron como se vería en el antiguo Egipto o si fuera Vikingo.

Estos son los resultados que brindó la IA:

Egipto

Egipto @iacreative21

Vikingo

Vikingo @iacreative21

Azteca

Azteca @iacreative21

Inca

Inca @iacreative21

Maya

Maya @iacreative21

¿Por qué Miles Morales no apareció en Spiderman: No Way Home?

Spiderman: No Way Home ha dejado a casi a todo el mundo con la boca abierta tras dejarnos un villano increíble como lo es el Duende Verde (Willem Dafoe) y la reunión de los tres Spiderman (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland).

También, por más de dos horas se realizaron varias referencias a los cómics y otros personajes que podrían debutar en un futuro en el MCU vistiendo el traje del arácnido, una de ellas fue Miles Morales.

No obstante, muchos fanáticos se cuestionaron el porqué este héroe no apareció en la cinta. Bueno, la respuesta es sencilla y a continuación te contamos las dos razones más importantes.

Miles Morales

En primera instancia todas los arácnidos que llevaban el nombre de Peter Parker lograron cruzar al universo de los Vengadores y debido a llevar el nombre de Miles Morales estuvo exento.

Como bien lo señala Doctor Strange no todos los visitantes de otros universos lograron pasar por el portal multiversal. Por esta razón, solo villanos de las cintas protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield hicieron su aparición (Doctor Octopus, Sandman, Lagarto, Duende Verde y Electro).

Pese a no estar presente en esta cinta, Miles Morales podría estar muy cerca de debutar en el MCU. La fecha podría ser después del entreno de Spiderman Across The Spiderverse; la referencia ya se realizó por parte de Electro (Jamie Foxx).