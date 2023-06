“Pido respeto para ella”: Alejandro Sanz se pronuncia en defensa de su ex pareja tras ola de polémica por separación

Continúa la polémica para Alejandro Sanz, el cantante quien dejó prácticamente en vilo al mundo entero hace tan solo unos días, tras revelar que estaba “mal”, recientemente reapareció en redes sociales en defensa e intervención de quien por años varios fue su pareja, Rachel Valdés, para quien pidió “respeto” en medio de la ola de informaciones que han surgido luego de revelarse su separación.

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella”, es parte del texto compartido por el intérprete de ´Amiga mía´ quien aprovechó a su vez la misma historia, para enviar sus mejores deseos a la reconocida escultora, quien fue duramente criticada y sentenciada por “abandonar” a Alejandro Sanz en medio de la crisis que se encuentra atravesando.

Sin embargo, tras estas interminables avalancha especulaciones que no paran de señalar a Rachel Valdés como la mala del cuento, el artista español decidió pronunciarse para echar por tierra cualquier rumor, sumado a esto, y hasta donde se ha podido conocer, habría sido el mismo Alejandro quien dio término a la relación que inició en el 2019.

Mensaje de alarma

Fue el pasado 26 de mayo que el cantante compartió un preocupante mensaje en Twitter que de inmediato lo volvió tendencia. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”.

“Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó.