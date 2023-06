‘Lazito’ continuará en ‘Los Hackers de la Farándula’: “Lo importante es mi profesionalismo”

La llegada de Carolina Jaume como una de las nuevas panelistas de ‘Los Hackers de la Farándula’ sorprendió a más de uno de los televidentes. Sobre todo, impactó a Leonardo Quezada, mejor conocido como ‘Lazito’, quien incluso pensó en renunciar al programa luego de conocerse la noticia.

Sin embargo, el presentador aseguró en la edición de este 5 de junio de 2023, que continuara siendo parte de los hackers “porque lo que prima es mi profesionalismo y el amor y la pasión que siento al estar aquí”, dijo Leonardo.

Además, añadió que para él no ha sido fácil llegar a donde está en el medio de la farándula, por eso deja de lado los problemas o desacuerdos que alguna vez tuvo con Carolina Jaume, para poder trabajar en armonía.

El pasado 1 de junio se dio a conocer los nuevos integrantes y formato del programa de farándula que se transmite por Ecuavisa todas las tardes. Junto a Carolina Jaume, Marian Sabaté también llegó para integrar el panel, el anunció sorprendió a todos, ya que se espera solo llegará una persona al grupo.

A solo un día de conocerse quienes serían las nuevas panelistas, ‘Lazito’ expresó en el matinal ‘En Contacto’, no sentirse cómodo con una de sus nuevas compañeras. “Por eso estoy en En Contacto, yo inicié aquí y me encantaría regresar”, dijo llegó a decir en el programa al que también perteneció.

Ese mismo día, pero en la edición delos hackers, Carolina le dijo a Leonardo que si deseaba irse, lo hiciera, porque nadie obliga a otros a estar donde no quiere. Esto no fue del agrado de Quezada, quien respondió diciendo “Yo no estoy quejándome de nadie, usted no es el obligo del mundo, señora Jaume”.

Al parecer, presentador tuvo una conversación en privado con la producción del programa y tomó la decisión de continuar dejando a un lado las represalias con su ex compañera.