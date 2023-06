¿Fue por Shakira? Alejandro Sanz y Rachel Valdés, la verdadera razón de su rompimiento

El pasado 26 de mayo, Alejandro Sanz encendió las alarmas cuando compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde más de uno terminó preocupado por la salud mental del cantante. En dicho comunicado se leía:

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Alejandro Sanz Twitter: @AlejandroSanz (Twitter: @AlejandroSanz)

Los mensajes de apoyo hacia el cantante no se hicieron esperar, pero algunos no evitaron notar la ausencia de Shakira en ellos, aunque no se descarta un mensaje personal por parte de la cantante, y es que recordemos que el español fue uno de los que mostró empatía hacia ella cuando anunció su separación con Piqué hace exactamente un año.

El motivo de la separación de Alejandro Sanz y Rachel Valdés

Aunque pocos detalles se conocen sobre la verdadera razón de la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés, fue la revista HOLA! quienes habrían comentado que tan solo dos semanas antes de que publicara ‘ese’ mensaje donde muchos temieron por su salud mental, la pareja tuvo una crisis de pareja que provocó su separación.

Se dice que esta crisis hizo que ambos tomaran caminos distintos, tanto que la artista visual abandonó la casa donde habitaba con el cantante, llevándose todas sus pertenencias consigo, luego de mantener una relación por poco más de tres años. El Mundo habría terminado de confirmarlo con este mensaje:

Alejandro Sanz y Rachel Valdés Instagram: @rachelvaldes_studio (Instagram: @rachelvaldes_studio)

“Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz”.

¿Fue Shakira la razón?

La separación con Rachel Valdés no habría sido la única ‘desgracia’ que ocurrió en la vida del cantante, pues se dice que el madrileño estaría en bancarrota luego de haber sido estafado por uno de sus amigos de confianza, según apuntan medios de comunicación en Miami: “Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, explicaba el periodista Antonio Belchi y añadió que Alejandro Sanz y una compañía deberían alrededor de 7.3 millones de dólares, esto luego de confiar en este sujeto para que le organizara una gira en Estados Unidos hace un año y medio.

Alejandro Sanz y Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Pese a que en diferentes ocasiones se relacionó a Alejandro Sanz y Shakira, luego de que no solo él enviara mensajes de apoyo a la cantante, sino que se revelaran videos del pasado donde supuestamente ambos estarían coqueteando, además se regó el rumor de que ambos estarían buscando casa para compartir juntos en una isla privada de Miami.