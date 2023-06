5 fotos con las que Enrique Iglesias y Kournikova prueban que es posible una relación sólida sin casarse

Enrique Iglesias y Anna Kournikova La pareja prueba que el matrimonio no hace falta cuando hay amor (@annakournikova / Mark Mainz/Getty Images / Instagram)

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son una de las parejas más famosas y estables del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia.

La pareja tiene 22 años juntos y tienen tres hermosos hijos, los gemelos Nicholas y Lucy, y Mary.

Aunque ha habido rumores de ruptura y crisis, ellos siempre han estado muy felices, unidos y enamorados, y muchos los critican por no casarse, pero ellos demuestran que eso no es necesario.

Las fotos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova que prueban que el matrimonio solo es un trámite

Muchos consideran que el matrimonio es vital y sin ello una relación jamás puede funcionar, pero Enrique Iglesias y Anna Kournikova muestran lo contrario.

La pareja, que se conoció en el 2001 cuando Anna protagonizó el video de Enrique “Escape”, se muestra muy feliz en sus redes sociales y sin duda demuestran que a 22 años la chispa y la llama de la pasión está más viva que nunca.

Enrique Iglesias El cantante y la tenista están muy felices sin necesidad de casarse (@enriqueiglesias/Instagram)

El cantante y la tenista viven feliz su relación en una mansión ubicada en Bay Point, una de las zonas más lujosas de Miami, y tienen como vecinos a famosos como Ricky Martin y Gloria Estefan.

Allí viven alejados de todos, felices, y están criando a sus hijos con valores, mucho amor y felicidad, y dejan claro que el matrimonio no les hace falta, solo es un papel, un mero tramite.

En varias oportunidades la pareja ha bromeado sobre una supuesta boda, y Enrique ha dicho que trata de proponerle matrimonio, pero ella no le hace caso.

Pero, Anna dejado claro que no quiere casarse, no lo cree necesario, y el cantante también ha expresado que el matrimonio no hará ninguna diferencia entre ellos.

La llegada de sus tres hijos reforzó su amor y a través de sus redes se muestran plenos y felices, callando a todos los que los critican por no casarse.