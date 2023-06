Fue a una entrevista de trabajo y oyó una conversación que no debía: reveló lo que escuchó y se hizo viral

Fue a una entrevista de trabajo y oyó una conversación que no debía (TikTok: @adminandeve)

Una joven estadounidense se postuló para un trabajo, pero al llegar al lugar a la entrevista escuchó una conversación entre el jefe y una empleada que la hizo tomar una decisión que se hizo viral en las redes sociales.

La mujer quien reside en Nueva York tuvo la suerte de conseguir empleo el mismo día en que fue su entrevista; sin embargo, acabó rechazando la oferta tras escuchar una conversación de quien iba a ser su jefe.

El martes 23 de mayo llegó al lugar citado para conversar con su posible supervisor. “Entro y me siento fuera de su oficina e inmediatamente está regañando a alguien durante 15 minutos antes de mi entrevista”.

La joven, llamada Eve, explicó en un video que publicó en su cuenta TikTok @adminandeve lo que sucedió. Tras culminar la situación que había escuchado la joven, el hombre se acercó a ella como si no hubiera pasado nada y le pidió completar unos documentos.

“Me dijo ‘hola’ y me entregó un papel. ‘Llena este formulario’, me solicitó. Ni siquiera se presentó ni realizó una introducción”, recordó la estadounidense.

Según el portal El Clarín, en ese papel, se incluían preguntas personales y también relacionadas a su último trabajo.

“Se trataba de un formulario bastante raro”, lo definió @adminandeve. En una sección del texto, según Eve, le preguntaban a ella de manera indirecta si estaba embarazada.

El echó a una joven embarazada

Luego de haber llenado el formulario, la joven habló con el potencial jefe. “Me puse a charlar con él y en un momento me avisó: ‘Mi anterior asistente quedó embarazada, dio a luz y tuvo que comenzar a trabajar bajo modalidad home office. Esto conmigo no va. La eché’”, recordó Eve, quien sintió mucha indignación.

La entrevista duró poco: “Él dio a entender que supuestamente cuenta con la capacidad de analizar a las personas en poco tiempo. Me dijo que no le gustan los errores; aclaró que necesita que sus empleados sean muy rápidos; y opinó que la dinámica de trabajo cambia siempre”, expresó.

El hombre le ofreció a Eve el puesto en la compañía. “Me pidió: ‘Hazme saber antes del miércoles si podéis empezar a trabajar aquí lo más rápido posible’”, declaró.

La ciudadana estadounidense, tras haber sido testigo de los presuntos comentarios repudiables del jefe y la reprimenda hacia su empleado, tomó la decisión de no aceptar la oferta laboral.

“Antes de marcharme de allí, vi a algunos empleados. La expresión en sus rostros no era buena (aclaración: quiso decir que no parecían felices)”, manifestó.

El video de @adminandeve sumó más de 190 mil reproducciones. “Había muchas redes flags (aclaración: banderas rojas, señales de alerta) en ese trabajo y también con el jefe”, opinó una internauta.