“Le encanta llamar la atención”, Fiorella Bruno lanzó una duras declaraciones contra Nathalie Carvajal en defensa de Alejandra Jaramillo

Fiorella Bruno no dudó en responder a los comentarios que realizó Nathalie Carvajal sobre la supuesta relación entre Beta Mejia y Alejandra Jaramillo. Estas declaraciones fueron en defensa de “La caramelo” por todos los malos mensajes que ha recibido en estas últimas semanas debido a su supuesta nueva relación.

“Ya todos conocemos a Nathalie Carvajal, le encanta llamar la atención y me parece muy inteligente el mensaje que le da Alejandra Jaramillo” indicó Fiorella a “Los hackers de la farandula”.

“Yo la admiro muchísimo a pesar de no ser una mujer perfecta, pero dudo que esta relación no la haya tenido al mes, no, han pasado casi dos años y si ella quiere rehacer su vida es su problema”, añadió Nathalie.

Alejandra Jaramillo conoció a Beta Mejía por medio de Efraín Ruales

Alejandra Jaramillo ha acaparado todos los titulares de la prensa rosa debido a un posible romance con el influencer colombiano, Beta Mejía. Sus seguidores y los que tampoco son, quieren saber a detalle cómo se formó este vínculo, ya que la pareja no ha confirmado ni negado el beso que se dieron en un concierto hace unos días.

Alejandra Jaramillo conoció a Beta Mejía por medio de Efraín Ruales (Captura de pantalla)

Sin embargo, lo que sí se sabe, es que la ‘Caramelo’ ya conocía a Beta desde hace años y no desde que se mudó a Estados Unidos, como algunos han pensado. Y lo curioso de eso, es que la esmeraldeña lo conoció gracias a su exnovio fallecido, Efraín Ruales.

Recordemos que Ale y Efraín se conocieron en 2018, cuando Jaramillo ingresó al programa matinal En Contacto y en 2020 oficializaron su relación. De hecho, desde el 2016, Ruales grababa con el influencer venezolano, Marko Pérez y su equipo, donde también pertenece Beta.

La ‘Caramelo’ y el ‘Beta’, fueron captados infraganti, en plena demostración de amor, en pleno concierto, rodeados por una gran cantidad de personas.

Aunque ninguno de los rostros ha confirmado el acercamiento, la filmación que se ha filtrado de manera reciente en las redes sociales, pasa a sumarse a un gran número de indicios y señales que tanto ´Beta Mejía´ como la ´Caramelo´ han ido dejando de a poco y que tanto los internautas como los portales de farándula no han podido pasar por alto.