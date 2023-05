Siegfried Tieber cautivará a la capital con su show “Vaiven”

El mago ecuatoriano Siegfried Tieber volverá, en el mes de junio de este 2023, al Ecuador para cautivar a todos los fanáticos de la magia, el ilusionismo y el teatro, con su show denominado “Vaivén”, en donde Tieber juega con la delicada línea que existe entre lo improbable y lo imposible. En su papel de guía, narrador e ilusionista, Tieber llevará al público a lo largo de un viaje fantástico, en el que cada decisión es importante y donde el asombro y el humor serán elementos esenciales.

El show, que presentará Tieber, en la ciudad de Quito, en el mes de junio del 2023, es una adaptación del espectáculo Sixty-Seven Keys (“Sesenta y Siete Llaves”) que Siegfried estrenó en el año 2021 en Liberty Magic, un teatro dedicado a la magia como arte escénico en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. El proyecto tuvo duración de cinco semanas y fue muy bien recibido por la crítica y por el público en general.

“Es un show en donde la magia y el ilusionismo jugarán una parte importante, podremos ver que pasaría si en una noche dada, los eventos mas improbables empezarían a pasar uno tras otro tras otro, como si la magia estuviera quebrantando las leyes de la probabilidad”. Siegfried indicó: “Yo uso técnicas de magia y psicología para probar la ilusión de una coincidencia improbable” añadió Tieber en una entrevista a Metro Ecuador.

Para el artista ecuatoriano, esta será su primera presentación oficial en Ecuador, desde que se mudó a los Estados Unidos. “Estoy muy entusiasmado de llevar mi show a Quito y me encanta la idea de presentarlo en El Teatro, un espacio que se ha convertido en referente de las artes escénicas a nivel nacional. Me encantaría ver la sala llena de personas curiosas y dispuestas a jugar.

Por un lado, hay nervios. No he hecho presentaciones oficiales en mi lindo Ecuador en diez años, desde que salí del país. Por otro lado, estoy muy contento de compartir mi trabajo de todos estos años con el público de la capital. Aspiro a tener buena recepción por parte del público. Mi objetivo es compartir mi cariño y pasión por el arte del que me enamoré hace tanto tiempo. Espero que mi entusiasmo sea contagioso”. Aseguró Siegfried.

Cabe mencionar que Siegfried estuvo en el país en el 2018, año en el que presentó su show en la Teletón. En esa ocasión, el mago ecuatoriano, aprovecho su estadía en el país y recorrió las principales calles de Quito y Guayaquil realizando magia callejera, sorprendiendo a propios y extraños.

Siegfried Tieber es un ilusionista ecuatoriano que reside en Los Ángeles, Estados Unidos. Su primera aparición internacional fue en el 2011 en Bogotá, Colombia. En el 2015, Tieber llevó su obra unipersonal Magiko al Festival Fringe de Edimburgo, el festival de artes escénicas más grande del mundo, donde fue aclamado por la crítica y por medios de comunicación.

Tieber se presenta de forma regular en el Magic Castle en Hollywood, un prestigioso club privado con la misión de fomentar la magia como arte escénico, y ha realizado proyectos en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Denver y Pittsburgh.

Siegfried ha colaborado con empresas y organizaciones de renombre a nivel mundial, tales como Atlas Obscura, una plataforma virtual dedicada a la exploración, turismo de aventura y creación de eventos poco convencionales. Siegfried también se presenta regularmente en la línea de cruceros de Disney, Disney Cruise Line.

El trabajo de este artista ha sido destacado en medios de comunicación como Huffington Post, Los Ángeles Times y Forbes, entre otras importantes plataformas a nivel internacional. En el 2018 Time Out NY designó su espectáculo See/Saw como el #1 en su listado de “Los Mejores Shows de Magia en Nueva York”.