“No hay nadie más tóxico que tú“, Mafer Perez lanza una indirecta sobre su relación con Robert la cual haría incendiar las redes

Las nuevas declaraciones de Mafer Pérez se volvieron virales en redes sociales debido a una de sus últimas publicaciones en Instagram donde indica que: “No hay nadie más tóxico que tú” en relación a su novio Robert. Sus fans empezarían a lanzar teorías donde indican que ya se estaría cansando de la relación que empezó a inicios de este año.

Este mensaje sería de gran sorpresa para los fans de la pareja debido a que recientemente tanto Mafer como Robert indicaron que: “Es la relación que quise tener toda mi vida”.

Mafer Pérez confiesa todo sobre su nueva pareja

María Fernanda Pérez dio detalles de su nueva relación en el programa ‘Los Hackers de la Farándula’ y aseguró que está viviendo un momento muy lindo en su vida. La actriz y presentadora publicó hace poco las imágenes que confirmaban las sospechas de los medios ecuatorianos, está saliendo con Robert José Velez, de 25 años.

La también presentadora y modelo dijo que su nuevo novio, fue quien le pidió subir una foto “porque el quería que las personas que él conoce supieran que como somos novios, no que estamos saliendo o que nos vemos, que somos novios”.

Mafer Peréz y su nuevo novio

Además, añadió que no salió a aclarar nada cuando iniciaron los rumores, porque ella quería estar segura de la persona con la que estaba saliendo y, mientras se formalizaba la relación prefirió mantenerlo en secreto. “Porque no querían que lo supieran, yo les había dicho que cuando yo me sintiera seguro y que tuviera una relación seria yo lo iba a publicar”, sentenció a los hackers.

Mafer también añadió que Robert es el chico con el que los medios la captaron en una discoteca, en un concierto y el de las imágenes en un viaje a la playa, “estoy muy enamorada, no publico con intención de que lo vea otra persona, Lo publico porque siento que se lo merece, me ha dado ese lugar en su vida, con su familia y yo también”, expresó.