Antonella Moscoso presume de su pancita en redes sociales y seguidores la critican: “No respeta su cuerpo”

Desde que Antonella Moscoso y Renier Izquierdo anunciaron que serían padres, los usuarios en redes sociales no han dejado de atacarlos y estar al tanto de cada uno de los movimientos de la pareja, ya que muchos aseguran que será poco lo que duren y que la bailarina terminará como otras artistas ecuatorianas “separadas y peleando por manutención.

Por eso, un nuevo video que subió Antonella a su cuenta de TikTok no pasó desapercibido. En el mismo, se ve a la bailarina bailando de forma sensual, en lo que parece su baño, vistiendo una pijama, mientras luce su vientre abultado al ritmo de la canción ‘Carolina’ de Karol G. “Hoy me levanté con ganas de comerte a besos”, es parte de la canción que baila la pareja de Renier Izquierdo.

Sin embargo, el video no tuvo tan buenas interacciones o comentarios por parte de los seguidores. La mayoría dejó claro que los pasos de Antonella podrían estar “pasados de tono”. Entre los comentarios que mas destacan están: “RATONELA que hace mostrando esas desgracias?! Otra vez esos limoncitos”, “sigues siendo la misma de hace un año, no respetas tu cuerpo en gestación, haces lo mismo que hacías en las discotecas cuando Renier estaba en montañita y precisamente no contigo, no confías en el por eso te insinuas así, por Dios respeta lo que esta en ese cuerpo, ya que tu no te respetas”.

Recordemos que la pareja, con una romántica coreografía sonorizada por la canción Te esperaba, de Carlos Rivera, anunciaron que se convertirán en padres por primera vez. La noticia la dieron en la pista de Soy el mejor, de TC Televisión.

Al culminar su baile, la pareja se encerró en un abrazo y beso de amor. Izquierdo aprovechó para besar la pancita de su novia.

Moscoso confesó que siempre soñó con esta etapa de su vida. “Seré la mejor mamá junto al mejor hombre que me pudo tocar en la vida”, declaró entre lágrimas la bailarina, que hace tres años es parte del reality.