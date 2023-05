Mira quién será el nuevo baterista de Foo Fighters

Desde la última semana del pasado 2022, Foo Fighters oficializó su regreso a los escenarios en este 2023, despejando así todas las dudas e incertidumbre sobre una posible disolución de la banda por el fallecimiento de Taylor Hawkins, tal cual como le sucedió a Nirvana por la muerte de Kurt Cobain.

Desde entonces la banda confirmó mediante sus redes sociales algunos de los festivales en los que estarán en gran parte de los Estados Unidos y el Reino Unido e incluso ya se encuentran en la primera parte de la producción de du nuevo disco de estudio titulado, But Here We Are.

Sin embargo, hasta este domingo 21 de mayo, millones de fanáticos se preguntaban quién sería el baterista que tendrá el honor de reemplazar a Hawkins, personaje super querido en el medio artístico y símbolo de la agrupación proveniente de la ciudad de Seattle.

Nuevo baterista

A través de una transmisión en vivo en sus distintas plataformas digitales, Foo Fighters, de la mano del cantante y líder, Dave Grohl, confirmaron que John Freese, un veterano músico de 51 años será su nuevo baterista.

Entre los palmares de Freese se destacan sus participaciones junto a The Offspring, Guns N’ Roses y Ninch Inch Nails, además de contabilizar más de 400 grabaciones en diversos proyectos por ser considerado en la industria musical como un especialista en grabaciones y sesiones de estudios.

El flamante integrante fue presentado en tono de broma, luego de una sucesión de testimonios que incluyó a Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Tomy Lee de Mötley Crüe y Danny Carey de Tool, todos bateristas, quienes coquetearon con la idea de ser ellos los sucesores del fallecido Hawkins.

Su primer gran desafío será la gira que comenzará el 26 de mayo y que incluirá presentaciones en festivales como Boston Calling, Sonic Temple Festival y Bonnaroo, todos llevados a cabo en territorio estadounidense. Freese también estaba tocando con Danny Elfman, reconocido por ser compositor de grandes bandas sonoras de éxitos de Hollywood, quien ya eligió a Ilan Rubin como reemplazante de su habitual colaborador.