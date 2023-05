“Él descuido su tienda y yo se la cuide”, la nueva canción de Feid con una posible indirecta a Anuel AA

Nicky Jam y Feid lanzaron este fin de semana su canción “69″. Lo que más ha llamado la atención de sus fans es una parte de letra la cual parece que está dirigida para Anuel AA. Estos dos artistas han sido los protagonistas estas últimas semanas debido a la relación entre el colombiano y Karol G (expareja del puertorriqueño).

“El descuidó su tienda y yo se la cuide”

La letra que hizo incendiar las redes fue: “Él descuido su tienda y yo se la cuidé. Nunca nos dejamos en visto, él te quita la paz y yo te quito el gistro. Ese maquinón no es mío pero yo tengo el registro ya llegué por ti, baja métele el nitro”.

Los fans de Feid han declarado en redes sociales que esta es una clara indirecta para un Anuel el cual parece no poder superar su antigua relación con Karol G.

Anuel AA acusa a Feid por campaña de acoso: “Ustedes ya saben quién está celoso”

Anuel AA no para de enviar indirectas al supuesto nuevo novio de su ex. Esta vez el puertorriqueño aprovechó para exponer a Feid por ‘celoso’, pues según el artista estaría recibiendo mucho acoso a través de redes sociales a causa de la nueva pareja de Karol G.

“¿Ahora estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipo?”, escribió el intérprete de ‘Mejor que yo’ en su cuenta de Instagram. Y recordó a los internautas que el año pasado fue víctima de una gran cantidad de ‘hate’ a raíz de las canciones que lanzó su ex.

“Ella y yo hace tiempo que hablamos y quedamos súper bien. Así que fanáticos no se dejen engañar de nadie (...) Esas noticias no vienen de la reina. Ustedes ya saben quién está celoso”, dijo Anuel. De esta manera, el artista defendió a ‘La Bichota’ y acusó al ‘Ferxxo’ del acoso que recibe. Aunque no lo nombró en el post, es evidente que el mensaje fue para el intérprete de ‘Normal’, pues tras llamarlo ‘celoso’ colocó un corazón en color verde.