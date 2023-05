Ella es la valiente joven que denunció las agresiones sexuales que recibió en un convento ante el Papa Francisco

Papa Francisco Pope Francis pauses during an interview with The Associated Press at The Vatican, Tuesday, Jan. 24, 2023. Pope Francis said he hasn't even considered issuing norms to regulate future papal resignations and says he plans to continue on for as long as he can as bishop of Rome, despite a wave of attacks against him by some top-ranked cardinals and bishops. (AP Photo/Andrew Medichini) (Andrew Medichini/AP)

Es la historia de Lucía Zegarra Ballón, quien decidió ingresar a una casa de formación religiosa cuando tenía apenas 16 años. Viajó de Arequipa, Perú, a Chaclacayo, Lima, para convertirse en monja. 10 años después, pudo tener un encuentro íntimo con el papa Francisco, a quien le preguntó sobre el amor y la joven le dijo: “Ya no soy católica y estoy más tranquila, me siento más feliz”.

Infobae cuenta su historia y la describe como una persona no binaria, un agnóstico, una víctima de abuso sexual en un colegio religioso, una catequista a favor del aborto, una madre que vende contenido para adultos en plataformas digitales, un migrante senegalés, una migrante ecuatoriana, una estudiante estadounidense de raíces indias, una adolescente devota del cristianismo.

Actualmente, tiene 25 años, y según lo publicado, el testimonio hacia la cabeza de la iglesia católica inició así: “Mi fe nació desde el amor, desde la honestidad, desde una búsqueda muy sincera hacia dios y hacia las personas. Ya no soy católica, ya no soy creyente, no sé qué existe, no sé que no existe. Y estoy más tranquila, me siento más feliz”.

Asimismo, le dio a conocer: “Llegué después de haber tenido muchas crisis de fe. Creo que dentro de la iglesia no solamente hay abuso sexual, sino también hay abuso psicológico. Creo que la formación religiosa está basada en el abuso psicológico. He vivido en una casa de formación en la que se me prohibió ver a mi familia, en la que se me prohibió tener una comunicación con personas: todos los mensajes, correos electrónicos, llamadas, eran monitoreados. No tenía acceso a la información, no podía salir de ahí. Traté de luchar con mi fe de todas las formas que pude hasta que finalmente llegué a Roma, al Vaticano, y se cerró el círculo”.

“He hecho una denuncia pública por abuso en la cara pelada de la máxima autoridad de la institución que me violentó a mí y a tantas otras personas”, hizo público en sus redes sociales.

Este hecho sucedió en abril de 2015. Lucía alzó su voz después de haber sufrido muchas afectaciones, sobre todo con su salud mental y también la depresión que le generó sus malas experiencias. Sin embargo, los días y la horas le ayudaron a sanar, y ahora puede ayudar a otras personas que han sido víctimas de abuso sexual.