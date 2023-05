A pesar de los pedidos, Coldplay sí tocará en Malasia

Desde el 2022, Coldplay se mantiene de gira a nivel mundial dejando a “Music Of The Spheres World Tour”, como una de los mejores en el ámbito musical en lo que va de este siglo XXI, gracias a sus imponentes y inigualables presentaciones, en especial, las generadas a finales del año pasado en Sudamérica.

Ahora, es el turno de demostrar sus cualidades artísticas en el otro lado del mundo, sin embargo, en los últimos días la banda británica no pasa por el mejor momento de todos ante el reiterativo pedido del líder del Partido Islámico (PAS) para que no se presenten en Malasia, al considerar que la música no pertenece a sus raíces e insulta a su raza y religión.

No obstante, se conoció que en las últimas horas que el cantante y líder de Coldplay, Chris Martin, confirmó que nada los detendrá para poder estar presentes en los próximos días en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur, desafiando en gran parte a fundamentalistas islámicos, pero también dejando en claro que todo tipo de persona es bienvenido a participar del show.

Pedido de cancelación y respuesta

Nasrudin Hassan, líder del Partido Islámico de Malasia, fue bastante directo y sin tapujos en expresar mediante una entrevista televisiva: “¿Por qué el gobierno quiere fomentar una cultura de hedonismo y perversión en este país? Le aconsejo simplemente cancelar la presentación de este grupo en Malasia. No trae nada bueno a la religión, la raza ni al país”.

La respuesta no se hizo esperar y fue Martin el encargado de fundamentar por qué harán caso omiso a la petición: “Cada vez que conocí gente de Malasia, siento mucho amor y calidez. Todos son bienvenidos a nuestro concierto. Amamos a todas las personas, a todo tipo de personas, a todas las religiones. Todos los líderes, todos los seguidores, nadie está excluido. Queremos que vengas a nuestro show y te sientas libre de ser tú mismo y dejar que los demás sean libres. Los que no están felices de que vayamos, lo sentimos, pero también los amamos”, explicó el músico al medio radial HITZ de Malasia.