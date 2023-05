“Parece la hora pico”: Megan Fox cambió radicalmente su look y las críticas empañaron su momento

Es innegable que Megan Fox es una de las celebridades más guapas del entretenimiento, por lo que cada detalle de su imagen es muy comentado, incluyendo su reciente cambio de look que dejó a todos atónitos.

Y es que la actriz ha hecho insigne su cabellera larga y negra que derrocha sensualidad por donde pasa, por lo que cualquier pequeña modificación en ella es muy notoria, en especial ahora que se pasó al bando de las pelirrojas.

Este giro de 180 grados en su vida viene a la par de sus declaraciones virales sobre la dismorfia corporal que la aqueja desde hace años. Esta es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos en la apariencia propia, lo que ha llevado a que se sienta poco atractiva.

“Nunca me he visto de la manera en la que me ven los demás. Nunca he tenido un momento en mi vida en el que haya amado mi cuerpo. Nunca. Jamás”, dijo en la entrevista tras convertirse en la última portada de la revista Sports Illustrated Swimsuit.

“Creo que el camino de amarme a mí misma va a ser interminable”, agregó, dejando a todos sorprendidos, ya que desde siempre se le ha considerado una sex symbol.

El nuevo look de Megan Fox por el que recibió muchas críticas

A propósito del lanzamiento de esta publicación, la protagonista de Transformers asistió a la fiesta en Nueva York donde se homenajeó el número de la revista y el cual fue el momento perfecto para Megan Fox de presumir su cambio de look al pelo cobrizo.

“Parece la hora pico”, “Look de fósforo”, “Se arruinó el cabello”, “No entiendo por qué se hizo eso”, “Ella es tan bella con su pelo negro”; apuntaron en las redes sociales, aunque otros la defendieron aseverando que se ve más guapa y sensual.