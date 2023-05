Ulises Paz sigue tratando de recuperar a Marian Sabaté ¿Será que lo logra?

Marian Sabaté ha dejado claro que no quiere saber nada de su ex pareja Ulises Paz. Sin embargo, el empresario no deja de buscarla y tratar de recuperar la relación que tenía. ambos planeaban casarse hasta hace aproximadamente un mes, cuando Ulises viajó a México y le fue infiel a la presentadora.

La noticia de la ruptura causó revuelo en redes sociales y muchos se preguntaban si Marian era capaz de perdonarlo y continuar con los planes de boda, pero hasta ahora, ‘La Reina de la Prensa Rosa’ ha demostrado que no quiere tener más nada con él.

Por otra parte, Ulises continua buscándola y llamándola a través de todos los medios, incluso de sus amigos. Reinaldo Vásquez, de ‘Los Hackers de la Farándula’ aseguró al programa que recibió un mensaje del empresario donde le dice que puede llamarlo y hacer llamada junto a Marian para hablar de lo que sea y aclarar todo.

Aunque el presentador de farándula lo intentó, no obtuvo respuesta de Marian, ella aseguró luego que no deseaba hablar con Ulises. Así mismo, el empresario si conversó con ‘Rey’ y utilizó la llamada para dedicarle una canción a la presentadora.

“Ya que deje de dedicarme canciones, de escribirme, de llamar a mis amigos. Lo hecho, hecho está y no se puede cambiar”, fueron las palabras de Marian Sabaté al saber que Ulises seguía insistiendo en hablar con ella.

Los seguidores y fanáticos de Marian tampoco se han quedado callados con respecto a todo lo ocurrido, muchos aseguran que la pareja quiere solo fama y volver a colocarse en el ojo de los medios ecuatorianos. Mientras que algunos han dicho que la presentadora “ya está como vieja para la gracia”.

Además, también señalan que la relación entre ambos avanzó muy rápido y lo del matrimonio fue apresurado “por eso es que le pasan las cosas”, escribió un usuario en Instagram.