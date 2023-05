Novia expulsa a dama de honor no binaria de su boda por no tener cabello y negarse a usar peluca

Las bodas son unos de los momentos más importantes para quienes están a punto de contraer matrimonio con la persona que aman, y muchas veces planifican todo para que salga como lo tenía pensando. En ese mismo sentido, esta novia pensó eso mismo, pues jamás pensó que una de sus damas de honor haría un cambio de look de último minuto para asistir al evento.

Era dama de honor y la echaron de la boda por raparse totalmente el cabello

Aysh no estaba de acuerdo con su amiga, quien le pidió el favor que usara una peluca luego que se quitara y rapara todo el cabello. Según comenta, la situación la tomó por sorpresa y no supo cómo resolverla, pero una cosa era clara: no cambiaría su apariencia física para acomodar a otra persona.

Aysh, quien se identifica como una persona no binaria, decidió no asistir a la boda de su amiga más cercana, y para desahogarse, llevó su historia a TikTok explicando lo que había pasado. Lo que no se imaginaba era el revuelo que causaría su experiencia personal.

La joven no asistió a la boda ni a la fiesta de despedida

Según cuenta, ya le había avisado a la novia su deseo de raparse completamente, a lo que su amiga no se opuso. Sin embargo, cuando realmente decidió hacerlo, la futura esposa le envió el siguiente mensaje: “Hola, hola, ¿podrías por favor conseguirte una peluca para mi boda? "

Lo que no le gustó a Aysh, quien se negó a cambiar su apariencia por alguien: “Me echaron de la despedida de soltera y me dijeron que no fuera a la boda porque me rapé la cabeza dos meses antes de la boda “.

“Podrías haber tenido más consideración y preguntado. Lo entendería si hubiese sido seis meses o más antes, pero ¿no podías esperarte dos meses o al menos preguntar primero?” fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes no sabía si estar de acuerdo o no con la actuación de la joven.