“¡Esos accesorios! ¡¿Es enserio?!”: Mafer Vargas y las joyas que provocaron críticas en un acto público como alcaldesa de Simón Bolívar

María Fernanda Vargas volvió a ser noticia después de que hace unos días, en un acto público, apareciera con unos curiosos accesorios, como parte de su ‘outfit’. Este tipo de artículos provocó que las criticas llovieran; sin embargo, la nueva alcaldesa de Simón Bolívar no se quedó callada y respondió a las mismas explicando el significado de estos curiosos objetos.

[ -Lea También: ¡Piensan que soy boba! Mafer Vargas responde a quienes la critican ahora que será alcaldesa de Simón Bolívar ]

Antes de entrar en contexto, es importante hacer una descripción del estilo que llevaba la actual figura política. La nueva autoridad del cantón de la provincia de Guayas, decidió utilizar un traje elegante de tela enterizo, donde decidió connotar un estilo serio, y por supuesto mostrarse como una figura imponente ante los ciudadanos que la eligieron.

Sin embargo, esa no fue todo el estilo de vargas, pues utilizó unas joyas muy curiosas en figura de lagartos, uno como collar y otro como pulsera. Aunque los gustos varían, esta vez nadie se lo tomó a la ligera, por lo que le dedicaron un video solo para ella, por como estaba vestida y por las joyas.

Mafer Vargas en un acto público como autoridad usando sus joyas de reptil. Imagen: captura de pantalla de Instagram

Sobre las críticas al ‘outfit’ de María Fernanda Vargas

La usuaria de TikTok @iamtatilopez fue la internauta que inició las críticas al vestuario de Vargas, por lo que le dedicó un video personalizado, incluso le dio una cátedra de otros estilos para presentarse en público.

“A su look le va un seis sobre diez. ¿Por qué? Lo ha hecho mejor en otros eventos como este. (...) El set que utilizó is okay, normal estructurado, un set de color insignia de su partido político. ¡Peros esos accesorios! ¡¿Es en serio?!”, cuestionó la joven las joyas en forma de reptil.

Mafer responde

La autoridad no se quedó calla e hizo frente a las críticas explicando el por qué de los artículos que se encuentra utilizando. Mediante su cuenta personal se dio el tiempo para dar a conocer un poco más de sus opciones a quienes la siguen.

“Hola, aquí están mis famosas lagartijas que han dado mucho de qué hablar. Son accesorios muy lindos y obviamente a muchos les gustó a otros no las lagartijas, tienen un mensaje. Son portadoras de buena suerte, representan el crecimiento y la abundancia”, inició la alcaldesa.

Asimismo, agregó: “en realidad yo quise ir con algo diferente. Me gustó este accesorio, pues representa un cambio en tu vida, algo que está a punto de suceder indica que es un nuevo comienzo. (...) Me encantó. Así que espero que sepan por qué me las puse”.