“Me puse sexy bebé”: Marian Sabaté presume de un look revelador en redes y más de uno se sorprende

La soltería de Marian Sabaté continua siendo tendencia en las redes sociales. Aunque muchos aseguran que podría volver con Ulises Paz, el chico con el que hasta hace pocas semanas estaba comprometida, pero lo dejó tras conocer que él le había sido infiel, otros están asombrados con las actitudes y comportamientos de la ‘Reina de la Prensa Rosa’.

La presentadora de televisión subió este 10 de mayo de 2023, una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde se la ve dentro de lo que parecer ser su cuarto y ella está mostrando la ropa que lleva puesta para ver “a su bebé”. Específicamente, enseña la ropa interior que tiene puesta.

[ Marian Sabaté supera el despecho ¿Cuál de sus ex regresa a Ecuador y con el que tendrá una cita? ]

“Me puse súper sexy divina bebé, con el calzón que me regalaste. Me voy a comer con mi beibi, que es Alejandrito. Nos vamos de comida madre e hijo”, fueron algunas de las palabras de Marian mientras enseñaba su lencería que era roja, con pedrería.

Las imágenes fueron difundidas rápidamente por los medios de comunicación ecuatorianos, quienes empezaron a especular sobre los comportamientos de Sabaté y si acaso estará en búsqueda de un nuevo colágeno y por eso, decide salir vestida de esa forma.

[ “No voy a faltar el respeto a alguien de tercera edad”: Así tildó Jenifer Castro “manzana de la discordia” a Marián Sabaté ]

Mientras tanto, los usuarios en redes sociales opinaron al respecto y, muchos apoyan a la presentadora y piden a los demás dejarla ser feliz, pero hay quienes critican lo que hace y aseguran que ya no está en edad de usar esos atuendos “menos para salir a comer con su hijo”.

“Que tal mi abuelita debe estar yendo a la iglesia y queriendo ser sexy ya que se comporte la edad que tiene”, comentó un usuario. Otros de los comentarios que destacan son: “Perú tiene a Laura, nosotros a Marian”, “Bueno vieja no es. Pero ya esa ropa como que no”, “Ay, Amiga la verdad es que no se ve bien”.