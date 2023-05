Esto piensa el CEO de Disney sobre la Inteligencia Artíficial en la industria del entretenimiento

La llegada de la Inteligencia Artificial dentro de la industria del entretenimiento ya es una realidad. Por eso las grandes compañías no le están huyendo al tema. El caso más reciente es el del CEO de Disney, Bob Iger.

A través de un encuentro con inversionistas, el ejecutivo explicó cómo desde Disney se evalúa este tipo de tecnología en su funcionamiento.

“Está bastante claro que la IA representa algunas oportunidades bastante interesantes para nosotros, y algunos beneficios sustanciales. De hecho, ya estamos empezando a utilizar la IA para crear algunas eficiencias y, en última instancia, para servir mejor a los consumidores. Acercarnos al consumidor es un objetivo real nuestro. Pero también está claro que la IA va a ser altamente disruptiva y podría ser difícil de manejar, particularmente desde una perspectiva de gestión de propiedad intelectual”, dijo.

Añadió: “Puedo decirles que nuestro equipo legal ya está trabajando horas extras para tratar de enfrentar lo que podrían ser algunos de los desafíos aquí. Así que tendría que decir que soy optimista en general sobre las perspectivas de eficiencia y un mejor servicio a los clientes. Por otro lado, creo que hay muchas cosas con las que vamos a tener que lidiar que serán silenciosamente disruptivas y bastante desafiantes”.

“Estoy preparado para ser más específico”, agregó.

Crisis financiera de Disney+

En un reporte de Variey, la plataforma de The Walt Disney Company ha perdido 4 millones de suscriptores en los primeros tres meses de 2023, tras haber cerrado el 2022 con su primera caída.

Desde su lanzamiento en 2019, Disney Plus había tenido un crecimiento importante hasta posicionarse como una de las plataformas de streaming más exitosas de la actualidad, ofreciendo una amplia variedad de contenido producido por Walt Disney Company y sus distintas filiales, donde figuran estudios como Marvel y Lucasfilm.

Sin embargo, ahora, el reporte de Variety apunta esta gran pérdida. Lo positivo es que el mismo reporte también señala que la compañía logró reducir sus pérdidas a sólo US$ 400 millones, que es 26% menos año tras año, aunque esto no se dio sin pagar un alto costo, pues hubo un despido masivo de empleados y actualmente existe un conflicto con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El primer trimestre del año termina con 157.8 millones de suscriptores en Disney Plus, y con numerosos cambios para el futuro.

La compañía se fusionará con Hulu para ampliar el catálogo de contenidos a sus suscriptores.